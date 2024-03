Tour italiano per Bonnie ‘Prince’ Billy

Ben sei date italiane per Will Oldham aka Bonnie ‘Prince’ Billy il prossimo maggio.

Il cantante di Lousville ha pubblicato ad agosto l’album “Keeping Secrets Will Destroy You” per Drag City tornando al folk minimale che tante volte ha saputo esplorare con ottimi risultati.



Le date saranno:

15 maggio – Spazio 211 – Torino

16 maggio – Santeria Toscana 31 – Milano

17 maggio – Teatro Farnese – Parma

18 maggio – Anfiteatro del Venda – Galzignano Terme (PD)

21 maggio – Auditorium San Francesco al Prato – Perugia

22 maggio – Monk – Roma.



Per le date di Torino, Parma,Roma e Galzignano i biglietti sono già disponibili via Dice, per la data di Perugia via Ticketitalia e per quella di Milano via Ticketone.



Organizza Ponderosa Music