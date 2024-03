Il nuovo album di Nick Cave & the Bad Seeds si intitolerà “Wild God”

Il nuovo album di Nick Cave e dei suoi Bad Seeds uscirà il prossimo 30 agosto 2024 e si intitolerà Wild God. Con l’annuncio è stato diffuso anche il singolo che dà il titolo all’album. Wild God segue due lavori straordinari come Ghosteen (2019) e Skeleton Tree (2016), senza dimenticare che Nick Cave negli ultimi tempi ha pubblicato anche altri album tra dischi solisti, come il live in completa solitudine dell’Alexandra Palace di Londra nel 2020, nel periodo di picco della pandemia, intitolato Idiot Prayer, e dischi collaborativi con lo storico socio Warren Ellis, parte anch’egli dei Bad Seeds, come Carnage (2021) e le colonne sonore della serie Dahmer – Monster e del film di Andrew Dominik Blonde (2022).

Si tratta, ha scritto Nick Cave nelle note che accompagnano l’annuncio, di un «complicated record», che però è anche «deeply and joyously infectious». La band, attualmente composta da Nick Cave, Warren Ellis, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos e George Vjestica, ha registrato Wild God tra la Francia e Londra. Il disco verrà pubblicato dall’etichetta Bad Seed Ltd. con la collaborazione di Play It Again Sam.

(L’immagine in evidenza è una foto di Ian Allen ed è stata condivisa sulla pagina ufficiale Facebook di Nick Cave and the Bad Seeds)