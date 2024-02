Oggi esce il nuovo album delle Ian Fays “Viola”

Esce oggi per We Were Never Being Bored Collective Viola, il nuovo album delle Ian Fays, nel ventesimo anniversario dalla nascita del gruppo. Per il duo art pop californiano, che da sempre mescola con raffinatezza e originalità indie rock, folk e pop, questo è il quinto album in studio. Il gruppo di Lizzie e Sara Fays a marzo parteciperà al SXSW di Austin, Texas, uno dei festival di musica alternative più rilevanti degli States e del mondo. Come anticipazioni del disco, la band aveva condiviso a ottobre “Viola”, title track del progetto, e a dicembre “Olivia Says”.

Con questo nuovo lavoro il duo raggiunge una nuova, spontanea e travolgente maturità che si inquadra perfettamente all’interno del percorso di crescita che ha attraversato in questi due decenni di attività, sapendosi rinnovare periodicamente pur mantenendo salde la maggior parte delle loro fonti di ispirazione, tra le quali risuonano le influenze di Cat Power, Sharon Van Etten, Eleanor Friedberger e Decemberists. Per le Fays il viola rappresenta una fonte di energia e permette loro di rimanere in contatto con le persone che amano nonché un omaggio al colore preferito della loro adorata zia.