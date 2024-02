Nuova ristampa per “A New Form Of Beauty” dei Virgin Prunes

La band cult d’avanguardia post-punk irlandese Virgin Prunes ha annunciato una nuova ristampa del loro album “A New Form Of Beauty” (1981). L’uscita segue la ristampa del loro album “ If I Die, I Die ”, prodotto da Colin Newman , uscita all’inizio del 2023, e arriverà tramite BMG l’ 8 marzo su 3LP e 2CD, insieme a un media e artbook, nuove note di copertina, audio rimasterizzato e nuovi remix.

I Virgin Prunes erano maestri dell’inquietante, giustapponendo incubi e ninne nanne, bellezza e crudeltà, combinando voci gentili e parole pronunciate con lamenti angosciati.

L’album mette in mostra gli elementi pionieristici d’avanguardia del suono della band, combinando elementi di industrial, post-punk, darkwave e collage sonoro. La carriera del cantante e cantautore Gavin Friday abbraccia quattro decenni e lo ha visto collaborare con i suoi amici d’infanzia negli U2 ( il fratello solitario di The Edge, Dik Evans era anche lui nei Virgin Prunes ), così come The Fall, Sinead O’Connor, Dave Ball, Scott Walker, Hal Willner e Quincy Jones , e creare musica per film nominati all’Oscar come ” Nel nome del padre ” e ” In America “.

Dopo che il remix del già citato ” Sweethome Under White Clouds ” di Apparition e Gavin Friday è stato condiviso il mese scorso, oggi vede l’uscita della rielaborazione di ” Come to Daddy “.

” A New Form of Beauty ” (1981) dei Virgin Prunes è stato registrato e prodotto dalla band stessa. Include le tracce delle prime quattro parti di quello che era un progetto in cinque parti in formato misto con la Rough Trade Records. La parte 1 era un disco da 7″, la parte 2 era un 10″, la parte 3 era un 12″: furono registrati tra luglio e ottobre 1981. La parte 4 era “Din Glorious”, pubblicata come audiocassetta, era una registrazione di estratti di un evento dal vivo l’8 novembre 1981 alla Douglas Hyde Gallery di Dublino. Le parti 5 e 6 dovevano essere un film di “Performance, Exhibition, Event” messo in scena alla Douglas Hyde Gallery il 7 e 8 novembre 1981.

L’edizione deluxe 3LP presenta tutte e quattro le parti rimasterizzate dal nastro originale in un pacchetto deluxe con copertina ripiegata al contrario, con un artbook deluxe da 16 pagine da 11 pollici contenente nuovissime note di copertina di Jon Wood.e disegni originali Guggi . Le edizioni 2CD e digitale deluxe presentano tutte audio rimasterizzato con nuovissimi remix e mashup di loop su nastro di Apparition e Gavin.