Indi(e)pendenze meets Kalporz – Gennaio/Febbraio 2024

#Podcast

Esordio di Indi(e)pendenze in versione meets Kalporz nel “nuovo” anno: il format ideato da Matteo Maioli va in onda ogni sabato dalle 12.00 alle 13.00 sulla bolognese www.neuradio.it.

Questa volta tocca a Giuseppe Gualtieri, che oltre a collaborare con il nostro sito gestisce l’A&R per la label milanese Needa Records. Presentiamo con lui i nuovi brani di Four Tet e Justice feat. Tame Impala (nella Top7 Singoli di Gennaio), gli esordi di Tapir! e Junodream, un panorama sui live e i graditi ritorni di Laetitia Sadier degli Stereolab e i sempre più convincenti The Smile.

L’intera playlist è visionabile in fondo: ove non indicato i brani sono del 2024. Ogni trasmissione è anche in streaming su Radio Casotto.

JUNODREAM – Fever Dream (Autoprodotto)

SLOWDIVE – Skin In The Game (Dead Oceans, 2023)

JAMES JONATHAN CLANCY – To Be Me (Maple Death Records)

JUSTICE, TAME IMPALA – One Night/All Night (Because Music)

LAETITIA SADIER – Panser L’Inacceptable (Drag City Records)

FOUR TET – Loved (Text Records)

TAPIR! – My God (Heavenly)

THE SMILE – Bending Hectic (XL Recordings)