15 festival imperdibili nel 2024

Non c’è solo uno, ma diversi festival nel calendario annuale che puoi considerare tuoi. La scelta finale, ovviamente, dipende dai gusti personali. La maggior parte si concentra sul lato indie della scena musicale mondiale, ma c’è anche il Rock Werchter che in un certo senso riassume la visione di ciò che apprezzo nella musica (e, parallelamente, spiega perché non sono stati inserite line-up “di tendenza” e popolari di festival come Mad Cool, Reading/Leeds e Bonnaroo, tra gli altri, tutti più orientati al pop e al rock mainstream).

E tu? A quale festival vorresti partecipare nel 2024?

New Orleans Jazz & Heritage Festival

New Orleans, Stati Uniti

Dal 25 di aprile al 5 di maggio

https://www.nojazzfest.com/

Ogni anno, quando il team del NoJazz annuncia la sua lineup di spettacoli, sembra che la Terra si fermi per alcuni istanti. Non è per niente strano, vero. Quale festival nel mondo può permettersi di avere Rolling Stones, Neil Young & Crazy Horse, Foo Fighters, Beach Boys e Wallflowers, tra molti altri, nelle città più intime del mondo? Ovviamente ci sono delle particolarità: il festival si svolge in due weekend, il che a volte può ostacolare la pianificazione dei viaggi, e ha una caratteristica piuttosto peculiare: la gente della città arriva presto munita di “sedie da spiaggia” piene di accessori che vengono infilate nei dintorni del palco principale, e lì passano gran parte della giornata consumando birra come se fosse succo di limone rosa e guardando i concerti, il che in un certo senso crea congestione nell’area degli spettacoli più attesi del cartellone, ma vuoi sapere una cosa: le tende di Jazz, Blues e Gospel (con decine di “allievi” di James Brown che sbraitano e cantano inginocchiati davanti a semplici suore) sono spettacolari. Sono stato lì nel 2013, e se ho visto i Fleetwood Mac a circa 10 chilometri dal palco (e che spettacolo!), ho anche potuto vedere da vicino una band che amo, i Los Lobos, (così come una performance straordinaria di Terence Blanchard). Un altro punto positivo: il festival termina presto per non disturbare l’agenda notturna della città (in una di quelle occasioni ho visto Frank Black con Ride Paley in una piccola sala per 90 persone)…

Kilby Block Party

Salt Lake City, Stati Uniti

Dal 10 al 12 maggio

https://www.kilbyblockparty.com/

Non sono mai stato a Salt Lake City, il che di per sé è già un’attrattiva (non si viaggia solo per vedere spettacoli, ma anche per conoscere luoghi), cosa che si abbina perfettamente alla line-up altamente indie del Kilby Black Party Festival, evento che celebra i 25 anni di una delle venues iconiche della capitale dello stato di Utah.

Tomavistas

Madri, Spagna

24 e 25 maggio

https://www.tomavistasfestival.com/

Adoro Barcellona e ho sempre avuto una certa pigrizia per Madrid, anche se i musei della città sono incredibili e imperdibili (due di essi sono nella mia Top 10 dei musei preferiti al mondo). Tuttavia, qualsiasi festival che metta insieme Dry Cleaning con Dinosaur Jr. e Jesus and Mary Chain avrà il mio eterno apprezzamento (ok, e anche Belle and Sebastian).

Primavera Sound Porto

Porto, Portugal

Dal 6 al 8 giugno

https://www.primaverasound.com/pt/porto

La versione di Barcellona del Primavera Sound è, per me, il miglior festival musicale del mondo. Sono stato lì quattro volte (e ho scritto riguardo al 2010, 2011 e 2012), ma sia il festival che è cresciuto troppo, sia il desiderio di scoprire nuovi festival mi hanno allontanato dalla Catalogna. La versione portoghese, più compatta, è nel mio radar da un po’ di tempo. Amici sono già andati e hanno elogiato molto: Bruno Capelas ha scritto sulle edizioni del 2013 e del 2022 (quest’ultima in compagnia di Anna Vitória), mentre Thiago Pereira ha compilato i momenti migliori del 2019. E che line-up incredibile i portoghesi sono riusciti a mettere insieme per il 2024…

Best Kept Secret

Hilvarenbeek, Olanda

Dal 7 al 9 giugno

https://www.bestkeptsecret.nl/

Nel desiderio di conoscere nuovi festival, nel 2013 ho lasciato il Primavera Sound di Barcellona dopo quattro anni consecutivi e sono finito nel mezzo di un safari olandese, vicino all’iconico monastero trappista La Trappe. Sono stato molto felice alla prima edizione del Best Kept Secret nel 2013, e anche se la line-up del 2024 è lontana dallo splendore di 11 anni fa (con gli Arctic Monkeys che suonano brani da “AM” che sarebbe uscito la settimana successiva, oltre a spettacoli indimenticabili di Portishead, Sigur Rós e Swans), l’atmosfera del festival ripaga… e molto.

Roskilde Festival

Roskilde, Danimarca

Dal 29 giugno a 6 luglio

https://www.roskilde-festival.dk/en/



Anche se la line-up non è così attraente come quella di altri festival, il Roskilde entra nella lista perché è uno dei festival europei più iconici del calendario. E visto che manca l’energia per affrontare un Glasto, è meglio approfittare per visitare un paese inedito (almeno per me). Inoltre, c’è ancora Marina Sena in evidenza nel cartellone…

Rock Werchter

Werchter, Bélgica

De 4 a 7 de julho

Site oficial: https://www.rockwerchter.be/en/

Per dimostrare che è possibile organizzare un festival mainstream decente, ecco il Rock Werchter, un festival con quasi 50 anni di storia (che ha radunato 6.000 persone per vedere Talking Heads, Nick Lowe e Dr. Feelgood nel 1978 e, dal 2015, si avvicina a quasi 90.000 persone al giorno). Mi piace questo festival perché è snello: ci sono due palchi, uno enorme per gli spettacoli principali e una tenda per le altre attrazioni. Nel mio primo anno, nel 2008, c’erano R.E.M., Radiohead, Neil Young & Crazy Horse, Lenny Kravitz, Jay-Z, Slayer e Sigur Rós sul palco principale, e The National, Vampire Weekend e Grinderman nella tenda. Nel 2011, Nick Cave & Bad Seeds hanno fatto impazzire tutti sul palco principale. Ogni volta che posso, tornerò. Il Belgio è incredibile!

Fuji Rock Festival

Niigata, Giappone

Dal 26 al 28 luglio

https://en.fujirockfestival.com/

Anche se sogno di andarci, non sono mai stato in Oriente, e quale esperienza potrebbe essere migliore di andare e vedere alcuni spettacoli in una stazione sciistica giapponese? Il Fuji Rock – che prende il nome dalla prima edizione, nel 1997, che si è svolta ai piedi del Monte Fuji (dal 1999 il festival si tiene presso il Naeba Ski Resort a Yuzawa) – è immenso, con circa 100 mila persone al giorno, sette palchi, una funivia, bon-odori (danza folcloristica tradizionale giapponese) e molto altro! Spero un giorno di riuscirci (con Kraftwerk, Floating Points, Turnstile, Ride e Fontaines DC sarebbe ancora meglio)…

Øya Festival

Oslo, Norvegia

Dal 6 al 10 agosto

https://www.oyafestivalen.no/

Non avrei mai pensato di arrivare fino alla Scandinavia; di solito facevamo i calcoli e alla fine sceglievamo un viaggio più economico. Ma c’è stato un anno in cui i Manic Street Preachers (che non verranno mai in Brasile) hanno annunciato solo due concerti, e uno di essi era in un festival a Oslo (nel periodo in cui sarei stato in vacanza in Europa). Andare al Norwegian Wood Festival nel 2013 mi ha spinto a esplorare la Scandinavia l’anno successivo, optando stavolta per il più grande festival della Norvegia, il Øya Festival (si pronuncia “Êia”), e l’esperienza è stata sensazionale. Sì, tutto nella Scandinavia è molto più costoso rispetto alle città europee più care, ma l’esperienza (che deve includere la magnifica Stoccolma) vale la pena. E con una line-up così bella, tutto diventa ancora più speciale, vero?

Vodafone Paredes da Coura

Paredes da Coura, Portogallo

Dal 14 al 17 agosto

https://www.vodafoneparedesdecoura.com/



Il leggendario festival portoghese che si svolge nella Praia Fluvial do Tabuão a Paredes de Coura, una città a circa 90 minuti da Porto, il Paredes da Coura è il vero festival indipendente che è iniziato microscopico con poche attrazioni nazionali fino a quando, nel 2005, ha ospitato Foo Fighters, Nick Cave & The Bad Seeds, Pixies, Death From Above 1979, Arcade Fire, QOTSA e The National, tra gli altri. I commenti del direttore dell’evento su ogni edizione del festival nel verbete della Wikipedia sul festival sono illuminanti, e non solo tutto questo, ma hanno preparato una line-up estremamente personale per il 2024, con nomi indie che suoneranno solo in pochi festival. È impossibile non essere felici in un evento con Jesus and Mary Chain, Superchunk, Slowdive, Fontaines DC, Cat Power e molti altri.

Rock en Seine

Parigi, Francia

Dal 21 al 25 agosto

https://www.rockenseine.com/

Il nome non scherza: è rock (e pop) lungo le rive della Senna, a Parigi, e non solo c’è una lineup incredibile in una delle città più straordinarie del mondo, ma gli amici che ci sono stati parlano sempre delle bancarelle di formaggi, vini e champagne sparse per l’evento (risate). Ecco un festival che ogni anno desidero di frequentare…

All Points East UK

Londra, Inghilterra

25 agosto

https://www.allpointseastfestival.com/

Ogni anno, l’All Points East offre alcune delle migliori date musicali dell’estate europea, e il 2024 non sarà diverso. Quest’anno avranno anche Pixies, LCD Soundsystem e Floating Points il 23, e una serata più elettronica il 24 con Justice, ma il 25 è, per me, il grande giorno dei concerti fino ad ora, con band amate come Yo La Tengo, Teenage Fanclub e Sleater-Kinney insieme a Decemberists, un’altra di quelle band che non verranno mai in Brasile, e se hai l’occasione di vederle, fallo, perché sono incredibili. Tutto il resto del calendario dei concerti è, per me, opzionale e con varie possibilità. Ma il 25 no: è al Victoria Park che vorrei essere…

Meo Kalorama

Lisboa, Portogallo

Dal 29 al 31 agosto

https://meokalorama.pt/

Ecco il perfetto binomio con l’All Points East (o con il Rock en Seine): in 10 giorni in Europa si possono vedere molte cose imperdibili. Di questo festival portoghese, che ripropone il fantastico concerto di The Postal Service/Death Cab For Cutie dell’All Points, e aggiunge anche Massive Attack, The Smile, LCD, Yard Act, The Kills e Jungle… Ahhh, se solo avessi soldi…

End of The Road Festival

Tollard Royal, Salisbury, Regno Unito

Dal 29 agosto al 1 settembre

https://endoftheroadfestival.com/

La combinazione All Points East / Meo Kalorama era già pianificata nei sogni quando l’End of The Road ha annunciato questa provocante lineup. È davvero difficile non sentirsi sedotti…

Bourbon & Beyond

Louisville, KY, Stati Uniti

Dal 19 al 22 settembre

https://bourbonandbeyond.com/

Louisville sembra essere una città molto interessante (hai mai visto “Elizabethtown” di Cameron Crowe?). E questa lineup è una di quelle che toglie il fiato: Neil Young, Beck, The National, The War on Drugs, My Morning Jacket, Tedeschi Trucks Band, Black Pumas, Beach Boys, Fleet Foxes, The Wallflowers, Chris Isaak, Sunny Day Real Estate, Dinosaur Jr., Arlo Parks, Soul Asylum, Son Volt, Suzanne Vega… è davvero una raccolta di concerti incredibili!

(Marcelo Costa)

