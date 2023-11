“Qui noi cadiamo verso il fondo gelido” è il nuovo album live di Iosonouncane

IRA è stato vero e proprio caso discografico della scena indipendente italiana e quindi un’uscita di IOSONOUNCANE è da segnalare.

Torna IOSONOUNCANE con il nuovo album “QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO – Concerti 2021-22”, registrato completamente dal vivo e composto prevalentemente da tracce inedite, in uscita il 10 novembre ancora una volta per Numero Uno (Sony Music) / Tanca Records (Trovarobato).

Registrato nel periodo 2021-2022 durante i tour che hanno seguito l’uscita di IRA, l’album presenta alcuni dei migliori momenti di quei concerti, svoltisi con numerosi sold out, tra teatri, festival e sale da concerto, oltre al Primavera Sound di Barcellona. In questo periodo IOSONOUNCANE ha suonato con la formazione in trio e con la full band di sette elementi (Mandria). Dopo l’uscita di IRA, IOSONOUNCANE ha intrapreso tre tour nei quali ha rivisto i brani dell’album appena pubblicato sotto diverse lenti, cogliendone le varie angolazioni sonore.

Nel 2021 il primo tour è stato suonato in trio con Bruno Germano (già co-produttore di IRA) e Amedeo Perri. Sul palco i tre interpretavano i brani di IRA in una nuova versione elettronica con sintetizzatori, sequencer e campionatori.

Nel 2022 è stata la volta de La Mandria al completo, i sette musicisti che hanno registrato le tracce del disco, insieme sul palco prima per il tour di “Esecuzione Integrale” in teatro, poi nel tour estivo del 2022. La Mandria (composta da IOSONOUNCANE, Amedeo Perri, Serena Locci, Simona Norato, Francesco Bolognini, Simone Cavina e Maria Giulia degli Amori) ha offerto delle versioni fedeli a quelle su disco (IRA, infatti, è un disco senza sovraincisioni interamente riproducibile dal vivo) con l’aggiunta però della nota vibrante dell’esecuzione sul palco.

Sul finire del 2023 IOSONOUNCANE ha affrontato un tour in Europa tra Londra, Berlino, Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Barcellona con un rinnovato trio elettro-acustico, assieme ad Amedeo Perri (sintetizzatori ed elettronica) e Simone Cavina (batteria ed elettronica). Quest’ultimo trio è stato un po’ una sintesi delle varie anime dei tour intrapresi, mischiando l’elettronica suonata alla batteria acustica o addirittura alla diamonica che si sente di tanto in tanto.

Per IOSONOUNCANE la dimensione dal vivo non si deve limitare a riproporre i classici, ma deve inserire nuovi elementi, nuovi brani e nuovi linguaggi anche mettendo l’ascoltatore nella scomoda posizione di non potersi dedicare al sing-a-long.

“QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO – Concerti 2021-22” dovrebbe dunque essere un disco dal vivo lontano dalla dimensione del best of, presentando molti brani inediti, frutto dell’improvvisazione e dell’interplay tra i musicisti, risultato di incontri musicali irripetibili. Con le sue due ore di musica e i due terzi dei brani inediti, questa uscita discografica costituisce il nuovo album dell’artista sardo.

Il titolo “QUI NOI CADIAMO VERSO IL FONDO GELIDO” è una traduzione in italiano di un verso del brano “Ojos” contenuto in IRA.

Il disco uscirà in doppio CD, triplo LP nero 180gr e LP arancione / trasparente in edizione limitata per lo Store Sony Music.

TRACKLIST

CD1

1- Inam

2- Ashes

3- Trombe

4- Bestas

5- Simùn

6- Buio

7- Acciaio

8- Tanca

9- Cabot

CD2

1- Ojos

2- Polvere

3- Ararat

4- Prison

5- Voci

6- Niran

7- Hajar

8- Sinking

9- Sacramento