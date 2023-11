[Anteprima] Dream-pop e strane creature: Small Figures presenta “Deal”

Ogni tanto ci capita di ospitare sulle nostre pagine qualche nuova uscita da Nervi Cani: oggi è una di quelle volte. Presentiamo “Deal”, il singolo – e il video – di Small Figures, progetto curato da Leandro Agrò da Roma, a cui ci pare piacciano parecchio le atmosfere dream-pop e lo-fi. Una chitarra disegna melodie scanzonate e malinconiche, il cantato distorto ed etereo, poco altro: in fondo basta poco per essere efficaci nel raccontare di love affairs e relazioni che non riescono mai a finire del tutto.

Qui sotto il video di “Deal”, nel quale Simmcat indossa le vesti di una strana creatura che vaga tra foreste e spiagge deserte. Se vi interessa, Nervi Cani è su Bandcamp, Instagram e Facebook.