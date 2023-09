Michael Pergolani è “Nudo”: la presentazione del libro a Roma

Entrata Libera@WIM | WORDS IMAGES MUSIC è una rassegna che presenta libri sui temi della Musica, del Cinema, delle Night Culture e dei tanti fermenti culturali alternativi raccontati dalle svariate personalità coinvolte nel volume e in questa kermesse, accompagnati da musica, proiezioni video e fotografie e con le incalzanti domande di moderatrice, di relatori e degli ospiti protagonisti del mondo dell’editoria, dello spettacolo, radiofonico, musicale, cinematografico, dell’arte e della cultura. Al Caffè delle Esposizioni, in una location di oltre 400 mq con 2 aree bar interne ed esterne, con il bel giardino come un salottino a ridosso delle mura della Basilica di San Vitale, Takewaygallery ha inteso fare luce su una realtà vivace, nel segno della Music e Club Culture e della contaminazione tra linguaggi. Insieme alla selezione sound di Gianluca Polverari, regista radiofonico, speaker, Dj, e direttore artistico di Radio Città Aperta, che sarà Media Partnership per tutta la kermesse, e con la collaborazione di Barbara Martusciello in veste di Moderatrice, e del WebMagazine artapartofcult(ure), pure Media Partner del progetto, si inizia venerdì 29 settembre dalle ore 19:30Il primo appuntamento vedrà Michael Pergolani presentare il suo libro, titolato Nudo (ed. L’Altracittà), e raccontare se stesso, la musica, amici più o meno epici – Frank Zappa, Janis Joplin, Francis Bacon, Allen Jones; Marc Bolan, Sex Pistols, Ramones, The Clash, David Bowie, The Rolling Stones, solo per citarne alcuni – e una generazione che ha conosciuto le droghe, utilizzato musica e scrittura come atto politico e di libertà e incarnato quella smania di vivere giovanile e ribelle che, nel bene e nel male, ha caratterizzato un’epoca irripetibile. Pergolani è stato partecipe, negli anni Settanta, dello storico programma di Ugo Porcelli e Renzo Arbore, L’altra domenica, con le sue incursioni da Londra (dove ha tra l’altro vissuto dal 1968 al 1980); scopritore di talenti musicali per la Rai, è giornalista (tra le tante collaborazioni: con “Ciao 2001”, “Tuttifrutti”, “Playmen”, “Il Male”, “Popster”, “Rockstar”, “Giovani”; “Tv Sorrisi e Canzoni”; i quotidiani “Paese Sera”, “Il Resto del Carlino”, “La Nazione”), conduttore radiofonico e televisivo (da citare Jenny 20-21, dal 1987, su Odeon Tv,uno dei pochi programmi televisivi impostati sui video musicali – sulla scia di Mister Fantasy della RAI TV- ma arricchito dalle esilaranti gag di Pergolani), attore (chi non ricorda il censurato Il pap’occhio del 1980 diretto da Arbore?), scrittore, fotografo, co-organizzatore all’ex Mattatoio di Roma di Miseria ’81 – Festival Internazionale dei Nuovi Poveri. In Nudo ha raccontato questo ed altro, mettendoci dentro tutto se stesso. Il libro è in forma di blues on the road appassionante, un flusso di coscienza e storie allo stesso tempo ironico e impietoso, romantico e duro, veritiero, poetico e visionario; e pieno di resoconti su amicizie, scorribande, incontri, aneddoti e di quella miscela esplosiva fatta di “sex drugs and rock n’ roll” ribelle, vitalissima ma anche tragica e mortale.La sua testimonianza, formatasi in quarant’anni di vita e di professione radiofonica e non solo, sarà raccolta da chi modererà la conversazione, incalzando l’autore con una serie di domande, pungolata anche da tanti ospiti e amici in sala e arricchita da proiezioni video e foto d’antan e con un commento musicale di Mc Graffio.



WIM | WORDS IMAGES MUSIC

#1 – Nudo, di Michael Pergolani (ed. L’Altracittà)

Venerdì 29 settembre 2023, ore 19:30/02:00

Caffè delle Esposizioni/Palazzo delle Esposizioni

Via Nazionale 194a Roma

