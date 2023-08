L’agenda dei Live della settimana (#35, 2023)

Martedì 29 Agosto – AFRICA UNITE, Parco Le Stanze, Bergamo

Da 40+2 anni, la storia del reggae made in Italy ha solo un nome: Africa Unite! “Perché non è fortuna tour 2023” segnerà il ritorno della band sul nostro palco dopo alcuni anni. Non vediamo l’ora di poter tornare a ballare e godere della qualità di un suono inconfondibile che ha saputo arricchirsi e rinnovarsi negli anni. Ad aprire la serata, il suono ska-rocksteady-reggae con tanta anima dei Magnetics! La band è stata fondata da Olly Riva (Shandon) nel 2017 ed ora è una solida realtà costantemente in tour in tutto il mondo. Ingresso libero!

Giovedì 31 Agosto – ELVIS COSTELLO & CARMEN CONSOLI, Castello Sforzesco, Milano

La cantantessa del rock Carmen Consoli e un mito in musica, Elvis Costello, si uniscono in tour per tre eventi che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni il 28 Agosto a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il 29 a Palermo al Teatro di Verdura, e appunto il 31 a Milano al Castello Sforzesco. Il live sarà un viaggio attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere ricche di successi e metamorfosi, che porterà sul palco momenti intimi quasi sussurrati e ruggiti rock, alternando brani classici noti al grande pubblico a rivisitazioni sorprendenti. Agrodolci messaggeri di un rock intelligente che spazia anche in altri campi sonori, Carmen ed Elvis sono da sempre animati da uno spirito ribelle ed inquieto che si muove tra ironia e denuncia, facendo emergere nelle loro canzoni uno spessore interiore e una ricerca dei suoni cosciente e piena. Biglietti disponibili su Ticketone.

Venerdì 1 Settembre – FRANZ FERDINAND, Arena Della Regina, Cattolica (RN)

I Franz Ferdinand, dopo il sold out di Milano dello scorso novembre, non potevano non tornare in Italia. I fan chiamano e loro rispondono con tre nuove imperdibili date: Lignano Sabbiadoro, Cattolica e Empoli. Il primo Greatest Hits della band “Hits To The Head”, uscito per Domino nel 2022, contiene anche gli inediti “Billy Goodbye” (2021) e “Curious” (2022), con sonorità pop e richiami art rock. Entrambe le canzoni sono state prodotte da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys). Biglietti a questo link.

Sabato 2 Settembre – THE CHEMICAL BROTHERS, Parco BussolaDomani, Lido di Camaiore (LU)

A causa di un problema di salute che ha colpito Tom Rowlands, il concerto previsto a Lucca Summer Festival si è spostato a Lido di Camaiore nella nuova data di sabato 2 settembre. Questo il comunicato della band: “The Chemical Brothers sono estremamente dispiaciuti nel comunicare che il concerto previsto al Lucca Summer Festival domenica 23 luglio è stato spostato a causa di un’infezione all’orecchio che ha colpito Tom Rowlands dopo gli ultimi show. A causa dell’infezione, i dottori gli hanno ordinato di non prendere aerei e di non esporsi a musica ad alto volume. La nuova data si terrà sabato 2 settembre al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore”. Rieccoli quindi, con prevendita disponibile su Ticketone.

Sabato 2 Settembre – DEPRODUCERS, Lazzaretto, Cagliari

Il Karel Music Expo è la manifestazione principale nella piattaforma delle attività di Vox Day, inserita nel circuito Network Europe collegato all’Eurosonic di Groningen. È un festival di musica e cultura resistente che promuove tutte le forme espressive estranee a meccanismi di grande distribuzione all’interno di una vetrina di livello europeo, in cui forma e contenuti hanno la medesima importanza. La presenza costante di artisti provenienti da tutto il mondo rappresenta il carattere internazionale dell’evento e la sua specificità, che dal 2007 è un appuntamento importante per chi ama davvero la musica. Segnaliamo in particolare il live dei Deproducers, che abbiamo recensito ai tempi di “Botanica”. Line-up sopra in copertina, mentre i biglietti li trovate su Vivaticket.

Sabato 2 Settembre – SLEAP-E + CEMENTO ATLANTICO, Hana-Bi, Marina di Ravenna

Molto atteso il Festival di Bronson Recordings: Tales from the Red Desert con 10 artisti del roster usciti dalla zona d’ombra e pronti a presentare le ultime uscite o le anteprime dei nuovi album. Ingresso gratuito. Venerdì 1 settembre con i locals Clever Square, i promettentissimi Leatherette (degna risposta a Squid e compagnia bella), Phill Reynolds, i visionari San Leo e i ruggenti Solaris; Sabato 2 settembre suoneranno invece Cemento Atlantico (progetto tra ricerca world e IDM di Toffolomuzik) oltre a Eugenia Post Meridiem, RYF, Trust The Mask e l’ottima Sleap-E.

Domenica 3 Settembre – EDITORS, Piazza del Duomo, Prato

“EBM” è il settimo album in studio per il gruppo di Birmingham, uscito lo scorso 23 settembre su PIAS. Anticipato dai singoli “Heart Attack” e “Karma Climb”, EBM è il primo disco uscito dopo l’ingresso ufficiale in formazione di Benjamin John Power aka Blanck Mass, già membro del duo electro-noise Fuck Buttons, dopo una collaborazione di oltre cinque anni che era culminata nella partecipazione come produttore aggiunto sul disco precedente “Violence” e nella pubblicazione di “The Blanck Mass Sessions”. Gli Editors riescono ad adottare un approccio industrial pur mantenendo i loro sound passati, dando vita a momenti che fondono sperimentazione e incorporazione (Consequence of Sound). Biglietti disponibili a questo link.