Degenere porta a Lecce il festival Persona

Persona è un festival di cinema, arte, musica, performance e dialoghi che si sviluppa attorno ai temi identità di genere, parità di genere, sessualità, corpi e diritti, organizzato dall’associazione Degenere.

Da Lunedì 7 a mercoledì 9 agosto, il festival multidisciplinare promosso da “Custodiamo la cultura in Puglia” e patrocinato da Provincia e Comune di Lecce, proporrà nel capoluogo salentino, tra Biblioteca Bernardini (Ex Convitto Palmieri) e Chiesetta Madonna Degli Studenti, tre serate con musica, talk, proiezioni, esposizioni artistiche, performance.

Il festival prenderà il via lunedì 7 Agosto in una venue davvero inedita come la Chiesetta Madonna Degli Studenti, nota per essere uno dei primi casi in Italia di acquisto di un bene ecclesiastico da parte di un privato.

Nei suggestivi spazi della chiesetta sconsacrata, abitati dal progetto di Contemporary Art “Eresie Pellegrine“, si avvicenderanno presentazioni, con la dirompente personalità creativa di Francesca Pignataro che ci parlerà di Ossì, Fanzine Erotica pensata e creata da donne, moderata da Marzia Presta (Godi et Amo). Live e performance, tra cui spicca il nome dell’autrice, poeta e performer Gaia Ginevra Giorgi. Dalla collaborazione con la residenza artistica Qenhun arrivano due importanti performance artistiche, “a s s o m b r o” , un atto delirato da Ametonyo Silva, e “Snow Me Under” concept, coreografia, performance e testi di Barbara Novati, composizione sonora Anthony Giaffreda.

Chiuderà la serata il djset di Fouturista.

L’8 agosto, all’interno del meraviglioso Chiostro della Biblioteca Bernardini, il festival si aprirà con un talk dal titolo CORPI, TERRA, TERRITORI, un dialogo su ecofemminismo in chiave intersezionale, per indagare il rapporto tra sfruttamento dei corpi femminili, razzializzati, non conformi, trans, queer, all’interno del più ampio contesto dei rapporti sistemici tra umano, non-umano e ambiente. Con questa prospettiva l’associazione Degenere ha deciso di invitare ospiti con differenti profili. Interverranno: Diletta Bellotti (attivista, scrittrice), Romina De Novellis (performer; fondatrice Domus Artist Residency), Sara Paganini (responsabile comunicazione Xfarm), Mariagiulia Gargiullo (attivista Collettiva TFQ).

Il 9 agosto il festival si aprirà invece con un talk dal titolo LET’S TALK ABOUT GENDER con Daphne Bohemien (performer internazionale, content creator), Leone Orvieto (attivista, divulgatore), Grace Martella (artista, fotografa), Francesca Andrea Di Pietro (performer, dj), Francesca Dell’Anna (presidentƏ LeA – Liberamente e Apertamente). Un dialogo sul tema dell’identità di genere per facilitare la costruzione di uno spazio di riflessione congiunta sulle questioni legate alle discriminazione e agli effetti sortiti dallo stigma.

I talk saranno presentati dall’attivista queer Gaia Barletta.

Il programma proseguirà con il Cinema nel Chiostro con proiezioni di film, dove spicca la collaborazione con Sicilia Queer, manifestazione consolidata da oltre un decennio di edizioni, basata su un manifesto per cui “Queer è pluralismo di pensieri critici sul mondo, di soggettività desideranti che rappresentano un’idea nuova di cittadinanza, di giustizia sociale, di diritti e di libertà della persona”. Il festival diretto da Andrea Inzerillo, è uno dei più apprezzati del panorama queer europeo.

Il disegno di Persona Festival è stato realizzato dall’artista visiva Annalisa Macagnino, la progettazione grafica da Studio Co-Co, già autor3 dell’identità visiva del festival.

Persona Festival è un evento organizzato dall’associazione Degenere con il supporto di Regione Puglia e il patrocinio di Provincia e CIttà di Lecce. Si ringrazia il Polo Biblio – Museale di Lecce, gli Sponsor Tecnici San Marzano Wines e Salento Drive; i Partner Sicilia Queer FilmFest, Eresie Pellegrine, Fuck Normality Festival, Qenhun, Lea – Liberamente e Apertamente, Nero, 73100 Gaya, Domus Artist Residency, Collettiva TFQ, Transparent.