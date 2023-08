Dopo gli appuntamenti andati in scena nella Rocca Malatestiana di Cesena, l’undicesima edizione di Acieloaperto ha cambiato location e si è spostata ieri sera al Parco Fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia (FC) per accogliere l’energia dal vivo dei neozelandesi Fat Freddy’s Drop. In apertura Louis Baker.

Fat Freddy’s Drop, Acieloaperto, Santa Sofia (FC), 30 luglio 2023