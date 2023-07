Arriva anche il turno dei Baustelle che per la data in Romagna del tour di “Elvis” sono ospiti dei nostri media partner di acieloaperto nella suggestiva location della Rocca Malatestiana di Cesena.

In apertura Crista, Filo Vals e Supertommi.

Le foto di quest’ennesima data sold out della band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini.