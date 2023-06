Scatta il contest per Il Rock è Tratto 2023

Torna Il rock è tratto, il festival musicale per band emergenti nato nel lontano 1995 e promosso dal Comune di Savignano sul Rubicone con l’associazione culturale Echo. Il concorso è nato all’interno dell’omonimo festival e prevede una prima fase di selezione on-line per arrivare a una semifinale di sei progetti. L’iscrizione è gratuita e da effettuare entro il 10 giugno 2023 tramite le pagine ufficiali Instagram e Facebook della rassegna o all’indirizzo ilrocketratto@gmail.com .

Il concorso nazionale è aperto a tutti gli artisti o gruppi che propongono qualsiasi genere che ruoti attorno al rock. Sono escluse tutte le produzioni discografiche realizzate da major o da loro etichette. Tra tutti quelli che avranno presentato la domanda, una giuria formata da membri del comitato organizzatore, operatori ed esperti musicali, sceglierà, a proprio inappellabile giudizio, i progetti finalisti che suoneranno nella serata del 30 Giugno al Podere Bislacco di Savignano sul Rubicone (tempo di esibizione di 25 minuti, minimo 3 pezzi). In palio il premio di € 1.000 da spendere per l’acquisto di strumentazione musicale o per promuovere la propria musica.

Tra i partecipanti del 30 Giugno verrà scelto il vincitore del concorso, che si impegnerà ad esibirsi il 12 luglio nella serata conclusiva in apertura ad Elasi e Federico Dragogna.