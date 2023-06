acieloaperto 2023: a Cesena Wilco, Tamino e molti altri

Dopo aver celebrato il decimo anniversario lo scorso anno – anche attraverso un emozionante documentario che racconta le sfide e le soddisfazioni dei primi due lustri – acieloaperto ha svelato il programma ufficiale dell’XI edizione. In scena nelle splendide cornici della Rocca Malatestiana di Cesena, della vicina Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) e, dalla scorsa stagione, del suggestivo Parco Fluviale di Santa Sofia (FC), la rassegna romagnola mantiene salde quelle coordinate identitarie che la collocano meritatamente sulla mappa delle manifestazioni musicali d’eccellenza del panorama festivaliero nostrano, e anche Kalporz ne è sponsor tecnico.

Dopo gli annunci dei concerti di Wilco, Verdena, Fat Freddy’s Drop, Baustelle (già sold-out) e Tamino, chiudono il cartellone Giancane + Zerocalcare, in scena il prossimo 13 luglio sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena, mentre l’11 agosto – sempre nella stessa location – sarà la volta di Mezzosangue, Bassi Maestro dj set, Egreen & Dj Shocca insieme per una speciale serata dal sapore hip hop.



CALENDARIO



17/06 PREVIEW: WHITEMARY (ingresso gratuito)

GOLENA DEL FIUME RUBICONE @SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)



04/07 TAMINO

ROCCA MALATESTIANA @CESENA



13/07 GIANCANE + ZEROCALCARE

ROCCA MALATESTIANA @CESENA



21/07 BAUSTELLE (SOLD OUT)

ROCCA MALATESTIANA @CESENA



30/07 FAT FREDDY’S DROP

PARCO FLUVIALE “GIORGIO ZANNIBONI” @SANTA SOFIA (FC)



11/08 MEZZOSANGUE, BASSI MAESTRO djset, EGREEN & DJ SHOCCA + guest

ROCCA MALATESTIANA @CESENA



24/08 WILCO

VILLA TORLONIA @SAN MAURO PASCOLI (FC)



27/08 VERDENA

VILLA TORLONIA @SAN MAURO PASCOLI (FC)





> info e bgliietti su: https://acieloaperto.it