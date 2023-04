Warm Room Collective presenta l’evento FIRST IMPACT FEST a Carpi

Una lineup di 20 gruppi nazionali e non, suddivisa in due giorni per un imperdibile weekend tra punk, emo, screamo, post-hardcore e tanto rumore il 13 e 14 maggio prossimi a Carpi (MO). Tan/Vitto/Willo del Warm Room Collective mettono in piedi un evento che non credo abbia molto a che vedere con l’idea di festival che ci facciamo, da anni, da queste parti qui.

Ekidna (San Martino sul Secchia), ex scuola elementare riconvertita in associazione a difesa dell’etica anticonsumista DIY, ospiterà venti band e diversi spazi di dialogo (WARM TALK). Ciò vuol dire mettere da parte l’abitudine di andare sottopalco a prendere ciò che ci serve, e iniziare a ripensare al nostro ruolo, ammesso che ne abbiamo uno, all’interno di un topos di riferimento. I momenti di confronto previsti con band, etichette e distro, mi ricordano quell’insegnamento che fa: “Alle feste, a mani vuote, non ci si presenta mai”. Vale per chi è in prima linea, ma anche per chi si presenta a tavola già apparecchiata.

La seconda tornata di EARLY BIRD, per chi si è perso la prima, è disponibile ai seguenti link:

https://www.myshindig.events/utente/eventi/early-bird-weekend-first-impact-fest-13-14-maggio-e0pe5rwy823wjo

https://www.myshindig.events/utente/eventi/early-bird-weekend-first-impact-fest-13-14-maggio-w9pl39vpg6xvrl

Sarà mica questo il mezzo per mettere in comune il senso di una scena in cui – come dicono i ragazzi – crediamo tantissimo?