L’agenda dei Live della settimana (#15, 2023)

Martedì 11 Aprile – ICHIKO AOBA, Locomotiv Club, Bologna

L’acclamata cantante e compositrice giapponese Ichiko Aoba presenta il settimo lavoro in studio “Windswept Adan”. L’album fonde folk, jazz, musica da camera e un lavoro orchestrale contemporaneo: come la colonna sonora di un film immaginario racconta una storia in un viaggio attraverso il Mar Cinese Orientale. Il 2022 è stato un anno importante per Ichiko con i tour negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa che hanno registrato il tutto esaurito. Migliaia di nuovi fan si sono innamorati del suo marchio musicale unico che attraversa i confini di ambient folk, psych, jazz e classica. Opener Beatrice Grannò. Biglietti su Dice Lunedì 10 Aprile l’artista è ospite dell’Arci Bellezza di Milano.

Mercoledì 12 Aprile – CALIBRO 35, Circolo Magnolia, Milano

Un ritorno ai club attesissimo dai Calibro 35 stessi e dai loro fan, che non li vedono in questa dimensione dal 2020, quando il tour europeo della band è stato interrotto per la pandemia. È stato così spontaneo per i Calibro tirare le fila dopo tre anni di attività – dall’ultimo album “Post Momentum” alla colonna sonora della serie tv Blanca, fino a “Scacco al Maestro” – e riprendere in mano il discorso, chiedendosi “Dove eravamo rimasti?”. L’unica risposta possibile la darà il palco: la band torna alle origini, agli strumenti vintage, come non si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo quindici anni ma anche nuovi brani inediti. Biglietti per tutte le date di Aprile (cioè Perugia, Roma e Roncade) qui.

Mercoledì 12 Aprile – LIL TJAY, Fabrique, Milano

Mercoledì 12 Aprile si esibisce per la prima volta in Italia, al Fabrique, il rapper statunitense Lil Tjay (pseudonimo di Tione Jayden Merritt). Nato e cresciuto nel Bronx, a New York, è conosciuto soprattutto grazie alla collaborazione con Polo G nel brano «Pop Out». Successivamente ha pubblicato due album: «True 2 Myself» e «Destined 2 Win», usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2021. Biglietti a questo link.

Mercoledì 12 Aprile – MOLLY NILLSON, Monk, Roma

Evento in collaborazione con Hangar Booking. “Extreme” è il decimo album in studio di Molly Nilsson. Registrato nel 2019 e durante la pandemia del 2020 nella sua casa a Berlino, “Extreme” costituisce una partenza in un’esplosione rabbiosa di amore. Un album di inni fradicio di gioia e carico di conforto, irto di chitarre metal distorte e cori planetari che portano luce al centro oscuro della galassia. Un album sul potere. Su come combatterlo, prenderlo e condividerlo. Biglietti disponibili su Dice Molly Nillson continua il tour italiano a Milano (Biko, giovedì 13 Aprile) e Bologna (Tank, venerdì 14 Aprile).

Venerdì 14 Aprile – CLEO T., Circolo Arci Il Progresso, Firenze

La cantautrice francese Cleo T. propone un viaggio romantico dove strumenti classici (pianoforte, violoncello, voce soprano) e camere d’eco si incontrano in un’atmosfera cinematografica. Dopo la collaborazione con John Parish (PJ Harvey), per il nuovo album, uscito lo scorso 4 Marzo per Budde Music e composto nel suo studio di produzione tra i vigneti del Cognac e registrato ai Bombanella Soundscapes sulle splendide colline di Maranello, Cleo T. ha lavorato con il poliedrico produttore di Los Angeles Alex Somers (Sigur Ros). Il video di “How Beautiful”, opera dell’artista giapponese Yuta Arima, è come un haiku visivo, alla ricerca della bellezza del nostro ambiente contemporaneo, urbano, industriale, posturbano. Ingresso 10 euro, riservato ai soci Arci.

Venerdì 14 Aprile – EMMA TRICCA + JULIE’S HAIRCUT, Link, Bologna

Siren Festival è felice di presentare un evento unico e speciale. La band cult emiliana Julie’s Haircut con un live esclusivo che anticipa l’uscita di un nuovo singolo per Rocket Recordings e la cantautrice Emma Tricca, che ci presenterà il suo ultimo lavoro “Aspirin Sun”, uscito su Bella Union (Beach House, John Grant) il 7 aprile scorso, accompagnata da una band d’eccezione con Steve Shelley, batterista dei Sonic Youth, Jason Victor, chitarrista dei Dream Syndicate e Pete Galub al basso. “Sunblind beauty on Italian psych-pop singer’s fourth record”, Uncut Magazine. Ad aprire la serata Subconscio e Demonaco, Filibalou dj set. Biglietti a questo link.

Sabato 15 Aprile – LORENZO ABATTOIR, Nub Project Space, Pistoia

Lorenzo Abattoir è un artista sonoro e tecnico del suono di Torino, attivo in svariati progetti in collaborazione con etichette italiane ed internazionali. È fondatore del collettivo elettroacustico Mare di Dirac, con il quale realizza alcuni lavori incentrati su registrazioni ambientali, riverberi naturali e risonanze. Il suo lavoro in solitaria amalgama noise e musique concrète con una forte impronta rituale e performativa. “Disincarnazione”, il suo ultimo album per Flag Day Recordings, è basato sull’uso di particolari tecniche di respirazione e microfonazione, esplorando una serie di azioni fisiche che vengono innescate dall’amplificazione del proprio respiro. Ingresso libero.

Foto di Cleo T. di Renaud Monfourny (Les Inrockuptibles)

Foto in Home di Lorenzo Abattoir dalla pagina di Nub Project Space