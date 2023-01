L’Agenda dei Live della settimana (#5, 2023)

Martedì 31 Gennaio – SQÜRL, Cinema Massimo, Torino

Gli SQÜRL – il duo di New York composto dal regista Jim Jarmusch e dal compositore e produttore cinematografico Carter Logan – portano dal vivo in Italia la sonorizzazione di quattro film surrealisti di Man Ray: “L’Etoile De Mer” (1928), “Emak Bakia” (1926), “Retour a la Raison” (1923) e “Les Mysteres Du Chateau Du De” (1929). Gli SQÜRL nascono nel 2009, quando Jim Jarmusch e Carter Logan collaborano con il produttore Shane Stoneback per la colonna sonora originale del film “The Limits of Control”. Finito il progetto, Jarmusch, Stoneback e Logan continuano a lavorare insieme e registrare nuova musica esplorando il country, il noise e la psichedelia. Nel 2014, insieme a Jozef Van Wissem, compongono la colonna sonora di “Only Lovers Left Alive”. Due anni più tardi, con la soundtrack di “Paterson”, gli SQÜRL si tuffano più a fondo nell’oceano della musica elettronica ambient, alla ricerca di nuovi suoni in grado di arricchire la poesia del film. Nel 2019 la band registra la soundtrack di “The Dead Don’t Die”: un tributo ai suoni classici dell’orrore e della fantascienza. A gennaio 2020 gli SQÜRL pubblicano via Sacred Bones “Some Music For Robby Müller”, un tributo musicale al direttore della fotografia olandese Robby Müller con il quale Jarmusch ha collaborato in “Down By Law”, “Mystery Train”, “Dead Man”, “Ghost Dog” e “Coffee And Cigarettes”. Biglietti a questo link.

Mercoledì 1 Febbraio – THE KOOKS, Fabrique, Milano

Dopo l’uscita di “10 Tracks To Echo In The Dark” The Kooks tornano dal vivo con il tour “Inside In/Inside Out 15th Anniversary Tour 2023“ per celebrare i 15 gloriosi anni di carriera dall’uscita del multi-platino “Inside In / Inside Out”. La band indie rock si è formata nel 2004 a Brighton, con Luke Pritchard (voce), Hugh Harris (chitarra), Alexis Nunez (batteria). Biglietti a questo link.

Giovedì 2 Febbraio – CHRONICS, Freakout Club, Bologna

Tappa bolognese per i Chronics, in promozione dell’ultimo album “Do You Love The Sun” (Puke’n’Vomit Records): autori, nelle parole del nostro Nicola Guerra, “di un rock’n’roll che non ha bisogno di inseguire le mode, un pitone che mal che vada cambia pelle per apparire ancora più lucente” nel triangolo tra Ramones-Who-Buzzcocks. In apertura i local Firecracker, dalle sonorità vicine a Husker Du e Clash. Ingresso Up To You con AICS.

Giovedì 2 Febbraio – ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP, Spazio 211, Torino

Nata a Ginevra nel 2006 su impulso del contrabbassista Vincent Bertholet, l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp è inizialmente un sestetto (“un gruppo rock con marimba” lo definisce Bertholet) il cui nome intende omaggiare le orchestre africane e l’arte dada, fondendo così spirito terzomondista ed ecologista ed una programmatica ritrosia a etichette di genere. Nel corso del tempo la line-up si stabilizza a 12 elementi: doppia sezione ritmica, contrabbasso, due marimba, due violoncelli, violino, fiati, chitarre. Tutti cantano. L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp ha all’attivo cinque album in studio, di cui penultimo e terzultimo prodotti da John Parish (PJ Harvey). Il loro ultimo disco “We’re ok but we’re lost anyway” (Bongo Joe Records) è stato accolto ottimamente dalla critica italiana su carta stampata (Blow Up, Rumore e Il Giornale della Musica), menzionato anche da Gilles Petterson come una delle cose migliori uscite lo scorso anno. riferimenti a The Ex, Stereolab, fanfare di New Orleans, orchestre poliritmiche africane, spiritual jazz. In prevendita su DICE: €18,00 + ddp; Door ticket: €22,00. Tante altre date in Italia per il collettivo: venerdì 3 Febbraio a Milano, Spazio Teatro 89; sabato 4 Febbraio, Venezia Punta della Dogana (al momento sold-out); lunedì 6 Febbraio a Genova, La Claque; martedì 7 Febbraio al Lumiere di Pisa; mercoledì 8 Febbraio al Big Barrè di Cesena (prodotto da Retropop) e giovedì 9 Febbraio allo Spazio Zut di Foligno (PG).

Sabato 4 Febbraio – THE MANGES + CHOW, Covo Club, Bologna

I giorni più freddi dell’anno, quelli “della merla”, diventano hot: venerdì 3 e sabato 4 febbraio arriva un festivalino niente male, con certezze e astri nascenti del panorama garage punk italiano. Venerdì 3 Febbraio: DEAD VISIONS (garage rock – Slim Records), BIG CREAM (noise rock – WWNBB) e TACOBELLAS (power female duo); Sabato 4 Febbraio: THE MANGES (leggende del punk rock dal 1997), ANTARES (speed punk – Slack!), CHOW (melodic grungy punk – sempre su Slack!) e BEESWAX (grunge). Speciale abbonamento per la due giorni a 15 Euro. Prevendite su Dice.

Sabato 4 Febbraio – POST NEBBIA, H2NO, Pistoia

I Post Nebbia salgono alla ribalta della scena indipendente italiana nel 2020 con “Canale Paesaggi” (Dischi Sotterranei/La Tempesta), dove partendo da una base psych-rock, giocano citazioni al funk, alla musica sample based di produttori come Madlib e The Alchemist e alla library music italiana. Un viaggio allucinato nel mondo dell’esperienza dello spettatore televisivo, con rimandi all’estetica trash dei canali televisivi regionali. La band fa il suo ritorno nel 2022 con “Entropia Padrepio”, album italiano dell’anno per Rockit. Biglietti in prevendita su Ticketone. Ulteriori date del quartetto padovano sono visionabili alla pagina di Panico Concerti.

Sabato 4 Febbraio – ICE ONE, Colorificio Kroen, Verona

Sebastiano Ruocco, conosciuto come Ice One o DJ Ice One, studia dapprima musica classica e pianoforte sotto la guida della Dott.ssa Maria Antonietta Fippi con grandissimi risultati, diventando uno dei più giovani membri della romana “Associazione dei Cultori di Musica Classica”. Già nel 1983 comincia a risuonare il suo nome in tutta Italia, come pioniere di serate solo Hip Hop ed Electrofunk. Dal 1986 in poi si dedica a pieno regime anche alla produzione musicale, le cui caratteristiche peculiari sono la forza, l’impatto ritmico, l’evocatività, in un alternanza tra essenzialità e la tecnica del Wall Of Sound, ereditata dall’ascolto delle produzioni di Phil Spector. Le sue produzioni e selezioni musicali spaziano dall’Hip Hop classico a quello sperimentale, e passano dalla Dubstep all’Electro, dal Break Beat al Tech-Rock, dal Funk al Rare Groove in un Trip di sonorità evocative tendenti al Dark e all’oscurità, senza dimenticare la Production Music per Colonne Sonore. Opening: THE OG DEA; Aftershow: DJ ZETA. Ingresso 5 Euro con tessera AICS.

Domenica 5 Febbraio – DROPKICK MURPHYS, Palazzo Del Turismo, Jesolo (VE)

I Dropkick Murphys tornano in Italia nel 2023! Appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il prossimo 5 febbraio, data nella quale ci saranno ben tre special guests: i Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore-punk mondiale, The Rumjacks, band folk-punk di Sydney, e Jesse Ahern, cantautore e one man band di Boston. Apertura porte: ore 19.00; Jesse Ahern: ore 19.45; The Rumjacks: ore 20.25; Pennywise: ore 21.15; Dropkick Murphys: ore 22.30. Biglietti a partire da 34.50 Euro su Ticketone.