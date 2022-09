Ricompare Kelela. Guarda il video di “Washed Away”

Kelela torna con una nuova canzone dopo quattro anni. L’eterea “Washed Away”, prodotta da Yo van Lenz della Through My Speakers, è accompagnata da un video girato da Yasser Abubeker nella Depressione del Danakil, in Etiopia, sua terra d’origine.

Non dev’essere stato un periodo artisticamente facilissimo per Kelela che ammette “Mi sarebbe piaciuto tornare col botto, ma come primo punto di contatto con il resto del mondo alla fine del mio iato sarebbe stato più onesto un brano ambient”. E così è stato.

Foto di ©Yasser Abubeker