Il noir pop di Lera Lynn

In questo periodo di fine ferie può essere utile fare qualche reprise su uscite estive non segnalate: una di queste è la buona prova della cantautrice americana Lera Lynn nel nuovo album “Something More Than Love” su Icons Creating Evil Art, uscito a metà luglio.

Lera Lynn non è un’esordiente: le cronache narrano di come abbia trascorso un decennio “a confondere i confini tra i generi, dando vita a un suono ispirato all’art-pop, all’indie-folk e ai confini della musica roots americana”. Infatti “Something More Than Love” è il suo sesto album.

Un lavoro incentrato sul tema della maternità e dalle tinte “noir pop”, co-prodotto e in gran parte eseguito da Lynn e dal suo compagno, Todd Lombardo (Kacey Musgraves/Donovan Woods/Kathleen Edwards). I due si erano conosciuti anni prima, non molto tempo dopo che Lynn si era trasferita a Nashville dalla sua città universitaria dove ha iniziato a fare musica, Athens, in Georgia. “La prima volta che ho scritto una canzone insieme a Todd è stata a Nashville”, ha detto la Lynn. “Molte persone stavano facendo dischi durante la pandemia”, osserva Lynn, “e tutto ciò che avevano era il tempo, ma per noi è stata l’esperienza opposta. Abbiamo creato l’intero disco mentre eravamo ancora nella nebbia della genitorialità, e non abbiamo avuto il lusso di aspettare che l’illuminazione ci colpisse. Abbiamo dovuto essere concentrati e intenzionali”.

LERA LYNN online:
https://www.leralynn.com
http://www.facebook.com/leralynn
http://instagram.com/leralynn
http://twitter.com/leralynn
http://www.youtube.com/user/leralynn
http://open.spotify.com/artist/2iul6etLF5hjjpxo43rzz7

