SOHN, nuovo album e due date a settembre

Il produttore e cantautore britannico Christopher Taylor, aka SOHN, sarà in Italia per due appuntamenti live con il suo nuovo album in studio, “TRUST“, in uscita in digitale il 2 settembre via 4AD e in CD e vinile il 4 novembre.

“Segre“, il primo singolo condiviso, prende il nome da un fiume in Catalunya, dove il produttore vive con la famiglia.

Queste le date:

DOMENICA 18 SETTEMBRE

BOLOGNA – LOCOMOTIV

www.locomotivclub.it

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 Bologna BO

Biglietti: 22,50 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.dice.fm

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

MILANO – BIKO

www.bikoclub.net

Via Ettore Ponti, 40, 20143 MI

Via Pietrasanta, 16, 20141 Milano MI

Biglietti: 25,00 € + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it

foto credit Paul Hyde

autorizzata dall’Ufficio Stampa Comcerto