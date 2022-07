L’agenda dei Live della settimana (#29, 2022)

Settimana di transizione (?) ma all’insegna del grande cantautorato con Hinson, Gunn, Staples. Appuntamento anche con il garage-rock newyorkese dei Dirty Fences per due live gratuiti alla Tenuta Bene di Bologna (Mercoledì 20 Luglio) e ai Bagni Elsa di Fano (Giovedì 21 Luglio) e con l’Italian Party che festeggia vent’anni di To Lose La Track sabato 23 Luglio a Umbertide (PG): ospiti tra gli altri Cosmetic e Fine Before You Came, free entry.

Martedì 19 Luglio – SUZANNE VEGA, Casa del Jazz, Roma

Suzanne Vega è emersa come una figura di spicco del revival della musica folk dei primi anni Ottanta quando, accompagnandosi con la chitarra acustica, cantava nei club del Greenwich Village canzoni folk originali. Pioniera del cantautorato americano, Suzanne Vega intraprende negli anni dieci un progetto per reinventare le sue canzoni in modo intimo e riservato, creando 4 nuovi album tematici racchiusi nel progetto “Close-Up Series”. Per dare una voce al mondo della musica in tempi di pandemia e sostenere il circuito indipendente dal vivo, a ottobre 2020 Suzanne Vega si esibisce in diretta streaming dall’iconico Blue Note Jazz Club di New York: un evento che diventa subito un simbolo dell’unione di musicisti, operatori dello spettacolo e organizzatori di tutto il mondo. Per l’occasione Vega riunisce la formazione al completo di “An Evening of New York Songs and Stories” (2019), suo ultimo album, e sale sul palco con Gerry Leonard alla chitarra (a lungo collaboratore anche di David Bowie), il bassista Jeff Allen e il tastierista Jason Hart. Portando l’impronta di un magistrale narratore che “osserva il mondo con un occhio clinicamente poetico” (The New York Times), le canzoni di Vega tendono a concentrarsi sulla vita di città, sulla gente comune e su argomenti del mondo reale. Intero 25 euro Ridotto 22 euro

Martedì 19 Luglio – STEVE GUNN, Hana-Bi, Marina di Ravenna

Noto per essere stato alla corte di Kurt Vile, Steve Gunn vanta ormai una solida carriera e discografia da solista (già tre dischi sulla storica Matador Records), capace di spaziare con naturalezza e ispirazione tra psych-folk metropolitano, country ballads dal sapore agreste e soul-pop di certosina raffinatezza. Un concerto intimo in solo, per presentare l’ultimo bellissimo LP uscito nell’agosto dello scorso anno, “Other You”, senza dimenticare l’EP di inizio 2022 realizzato con l’aiuto di grandi artisti quali Mdou Moctar e Circuit Des Yeux. Ingresso gratuito. Giovedì 21 Luglio Steve Gunn sarà protagonista di Unplugged In Monti a Roma: sessanta posti disponibili, prevendita consigliata su Dice.

Giovedì 21 Luglio – SONS OF KEMET, Circolo Magnolia, Milano

La band di stanza a Londra si esibirà anche a Firenze, Anfiteatro delle Cascine sabato 23 Luglio e alla Rocca Malatestiana di Fano domenica 24 Luglio. Tickets 23 Euro +ddp su Dopo l’annullamento del tour lo scorso anno, Sons of Kemet rinnovano l’appuntamento col pubblico italiano per presentare il formidabile album “Black to the future” che rappresenta una sintesi perfetta del loro approccio alla musica. Un riconoscimento come il Mobo Award 2021 per “BEST JAZZ ACT” evidenzia la forza del collettivo guidato dal sassofonista Shabaka Hutchings, leader di altre premiate formazioni come Shabaka & The Ancestors e The Comet is Coming. Con lui la tuba di Theon Cross (tuba), e ben due percussionisti: Edward Wakili-Hick e Tom Skinner. In primo piano resta sempre il recupero di tematiche e simbologie ancestrali afrofuturiste, calate nella realtà contemporanea militante di esperienze come Black Lives matter, e proiettate nel futuro con una musica ricca di colore, passione e vitalità. Un laboratorio culturale e sonoro tipico del ribollente contesto musicale londinese, di cui Hutchings rappresenta l’icona più autorevole. In apertura Veezo, beatmaker di Milano, mago del Rhodes con Kidd Mojo, produttore e bassista che modella il suo suono attraverso campionamenti vintage e sintetizzatori futuristici. Insieme al batterista Mylious Johnson danno vita un viaggio sperimentale low-fi.Tickets 23 Euro +ddp su Dice

Giovedì 21 Luglio – MICAH P. HINSON, Rocca di Carmignano, Prato

La bellezza come ideale e come ossessione. Micah P. Hinson ha raccolto il lascito del perfetto songwriter americano degli anni Novanta, tra tormento e anelito alla pace, all’inseguimento della propria musa. Ispirato da artisti come Sonic Youth, Dinosaur Jr e The Cure, Hinson ha iniziato a registrare i primi demo che hanno attirato da subito l’interesse di molte label. Ha pubblicato il suo album di debutto “Micah P. Hinson and the Gospel of Progress” nel 2004, seguito da “The Baby and the Satellite” nel 2005. Nel 2008 Hinson ha firmato per Full Time Hobby e ha pubblicato “Micah P. Hinson and the Red Empire Orchestra”. Per il suo ultimo album ‘When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You’ (2018), ha iniziato a contattare i musicisti che avevano avuto un ruolo importante nella sua educazione musicale -le persone che gli avevano mostrato un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di suonare e comporre. All’inizio di aprile 2018 è riuscito a riunire molte di queste persone in una località sconosciuta nel Texas orientale, e in un solo giorno, questi instancabili musicisti, con Micah al timone, hanno registrato tutte le canzoni, gli strumenti e brani che compongono “When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You”. Micah rilascerà a breve un nuovissimo disco prodotto dall’amico Alessandro “Asso” Stefana, già collaboratore tra gli altri di Pj Harvey, Mike Patton e Vinicio Capossela. Biglietto a 15 Euro. L’artista texano suonerà anche al Bari in Jazz venerdì 22 e a Codroipo (UD) sabato 23, info sul sito di Ponderosa.

Giovedì 21 Luglio – KINGS OF CONVENIENCE, Anfiteatro del Venda, Galzignano (PD)

“Peace or Love” rappresenta il sound di due vecchi amici che esplorano l’ultima fase della loro vita insieme e trovano nuovi modi per catturare quella magia inafferrabile. Registrato in 5 anni in 5 città diverse, l’album offre 11 canzoni sulla vita e sull’amore con la tipica bellezza seducente, la purezza e la chiarezza emotiva che ci si aspetta dai Kings of Convenience. Eirik Glambeck BoE e Erlend Oye si sono conosciuti a scuola a Bergen, in Norvegia, ed hanno suonato nella stessa band, gli Skog, prima di sciogliersi e formare il duo nel 1999. Definiti all’esordio dal Guardian come una confluenza deliziosamente malinconica di Simon and Garfunkel, Nick Drake, Astrud Gilberto e i Pet Shop Boys, i Kings Of Convenience hanno conquistato e incantato il mondo intero con i loro 3 album e raggiunto le vette delle classifiche con indimenticabili canzoni sofisticate e delicate come “Misread”, “I’d Rather Dance with You” e “Mrs. Cold”. Le altre date in Italia del due sono a Firenze (26 Luglio, Anfiteatro delle Cascine), Caserta (29 Luglio, Belvedere di San Leucio) e il 30 Luglio al Locus Festival. Biglietti su www.dnaconcerti.com

Venerdì 22 Luglio – GOMMA + GIORGIENESS, Giardino di Triennale, Milano

L’ultima festa prima di andare al mare nel meraviglioso contesto del Giardino di Triennale, in un unico evento, una fotografia della scena indipendente contemporanea italiana. Inizio concerti ore 19.00: aftersalsa – clauscalmo – colla zio – giorgieness – gomma – popa. Closing djset by: discoteca paradiso Biglietti in prevendita (early bird sold out – disponibile 1st release) qui

Domenica 24 Luglio – TINDERSTICKS, Castello di Spezzano, Fiorano Modenese (MO)

Astoria Live presenta i Tindersticks live in supporto alla raccolta “Past Imperfect” uscita lo scorso 25 Marzo su City Slang per festeggiare trent’anni di carriera. “Our first Italian shows in a very longtime”, specifica la band di Nottingham, riferendosi al fatto che non suonano dalle nostre parti da ben dieci anni. Biglietto Intero 35,00 € in prevendita su Live Ticket Lunedì 25 Luglio sono attesi all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (Padova).