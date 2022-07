La Top 7 della Settimana (#28, 2022)

7. Trailer della nuova serie Mike Judge’s Beavis and Butt-Head

Beavis e Butt Head sono tornati. Dal 4 agosto su andrà in onda su Paramount + la nuova serie Mike Judge’s Beavis and Butt-Head.



6. Quindi Records annuncia il nuovo album di Ellis Swan (Dead Bandit)

La fiorentina Quindi Records, dopo aver pubblicato l’anno scorso “From the Basement” dei Dead Bandit, annuncia l’uscita del nuovo album “3am” di Ellis Swan, metà del duo americano-canadese. L’audio di anteprima è una clip di sussurrata bellezza.



5. Nuovo album per Bill Orcutt:“Music For Four Guitars”

Dopo lo splendido disco con Chris Corsano dell’anno scorso, Bill Orcutt il 2 settembre pubblicherà un nuovo album: “Music For Four Guitars”. Sul profilo Bandcamp del musicista si possono già ascoltare quattro brani in anteprima.

Music For Four Guitars by Bill Orcutt

4. Kali Malone, “Living Torch”

“Living Torch”, uscito il 7 luglio, è uno degli album della settimana. Su commissione della GRM (Groupe de Recherches Musicales) Kali Malone crea un universo elettro-acustico in continua metamorfosi.



Living Torch by Kali Malone

3.Nuovo brano per Beth Orton

Beth Orton ha condiviso un nuovo brano, “Forever young”. Le aspettative per il suo nuovo album “Weather Alive” (in uscita il 23 settembre) crescono.



2. Box – The Pyramids, “Aomawa: The 1970s Recordings”

La ristampa della settimana? Pochi dubbi: The Pyramids, “Aomawa: The 1970s Recordings”. La Strut Records pubblica un mega box che raccoglie l’incredibile produzione discografica anni settanta dei Pyramids di Idris Ackamoor: splendida commistione tra spiritual, free e afro jazz .

Disponibile in vinile (CD già sold out).

AOMAWA: THE 1970s RECORDINGS by The Pyramids

1. Reunion Unwound e tour

La sorpresa della settimana: dopo vent’anni ritornano con un tour nel 2023 gli Unwound, band post-hardcore autrice di dischi che hanno segnato la scena underground americana degli anni novanta (solo qualche titolo: “ New Plastic Ideas” del 1994 o “Repetition” del 1996), recentemente ristampati dalla Numero Group che sui suoi social ha anche annunciato la reunion della band con video in bianco e nero con in sottofondo “Corpse pose” .