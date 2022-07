Gli Idles infiammano Padova. Le foto e la scaletta

Idles, Parklife Festival, Parco della Musica, Padova, 15 luglio 2022





Difficile trovare una band che un tempo avremmo definito indipendente in grado di entusiasmare un certo pubblico italiano come gli Idles. Li seguiamo da quando affollavano piccoli club e non può che stupirci piacevolmente vedere questi bagni di folla.

Nel primo tour post-pandemico non ha fatto eccezioni la data di Padova dove Joe Talbot e compagnia hanno letteralmente incendiato il Parco della Musica per il Parklife Festival.

È andato a fotografarli per noi Riccardo Giori. Scorri per leggere la scaletta!

































La scaletta

Colossus

Car Crash

Mr. Motivator

Grounds

Mother

Med

Divide and Conquer

The Beachland Ballroom

Never Fight a Man With a Perm

Crawl!

Kill Them With Kindness

1049 Gotho

When the Lights Come On

The Wheel

Television

A Hymn

War

Wizz

I’m Scum

Danny Nedelko

Rottweiler