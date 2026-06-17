Loud Garden Festival debutta a Siracusa a inizio agosto

Sabato 1° agosto 2026 sbarca a Siracusa la prima edizione di Loud Garden Festival, nuovo progetto dedicato alla musica elettronica contemporanea nato dall’incontro tra Garden House Club e Loud Contact, piattaforma creativa attiva nella promozione e connessione della scena elettronica underground internazionale. Il festival prende forma negli spazi di Garden House XXL, area del Garden House Club pensata per accogliere format di più ampia scala, alle porte della riserva naturale del fiume Anapo e che vuole consolidarsi come nuovo punto di riferimento per la club culture contemporanea in Sicilia.

Dal tramonto all’alba, Loud Garden Festival alternerà live e dj set attraversando diverse traiettorie della musica elettronica contemporanea su due palchi. Dalla techno alla house, dalle sonorità più ipnotiche e profonde fino a linguaggi più trasversali e di ricerca, il festival costruisce un percorso che mette al centro la qualità sonora, la dimensione immersiva dell’ascolto e il dialogo tra artisti, pubblico e ambiente. La prima edizione riunisce alcuni tra i nomi più riconosciuti della scena elettronica europea e una selezione di artisti italiani appartenenti a una nuova generazione in forte crescita.

Una direzione curatoriale che mette in relazione figure consolidate e nuove energie, circuiti internazionali e scene locali, contribuendo a rafforzare la Sicilia come territorio sempre più fertile per lo sviluppo di progettualità legate alla musica contemporanea e alla club culture.

Tra gli artisti annunciati figurano Marcel Dettmann, figura centrale della techno berlinese e storico resident del Berghain; Donato Dozzy, tra i principali riferimenti della musica elettronica italiana nel mondo; Francesco Del Garda, riconosciuto per i suoi set in vinile e per una ricerca musicale libera e trasversale; e Anthea, artista attiva nei principali circuiti internazionali tra house e techno. Completano la lineup GNMR, Gianmarco Orsini, Lumiere e Innerlakes, rappresentanti di una nuova generazione della scena italiana capace di muoversi tra dancefloor, sperimentazione e sensibilità contemporanee.

I biglietti Early Bird sono già disponibili al link.

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