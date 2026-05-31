Indi(e)pendenze meets Kalporz – Maggio 2026

#Podcast

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.

Oggi scopriamo il meglio di Maggio 2026 in compagnia di Samuele Conficoni, per una playlist very indie-folk, da Wendy Eisenberg a Kevin Morby passando per Angelo De Augustine. Gli ultimi Questo Spacca! con Shye e Aldous Harding, auguri a Bob Dylan (il 24 maggio ne ha fatti 85) e infine uno sguardo ai nuovi talenti made in Italy come Lorenzo Disegni e Alsogood.

La TRACKLIST di puntata. Brani del 2026 eccetto per Dylan e Califone (2020)

WENDY EISENBERG – Vanity Paradox

ANGELO DE AUGUSTINE – Mirror Mirror

KEVIN MORBY – Die Young

LORENZO DISEGNI – Melograno

CALIFONE – Snow Angel V2

BOB DYLAN – I’ve Made Up My Mind To Give Myself To You

SHYE – If Today Was Yesterday

ALDOUS HARDING – One Stop

ALSOGOOD – Città del Sole