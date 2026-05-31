Cuori in fiamme per la XIV edizione di acieloaperto

Sabato 30 Maggio è stata presentata, presso Spazio Marte a Cesena, la quattordicesima edizione di acieloaperto. Dal 28 giugno al 23 agosto il festival va in scena tra la Rocca Malatestiana di Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), il Parco Fluviale Giorgio Zanniboni di Santa Sofia (FC) e, per la prima volta, al Parco di Ponente di Cesenatico.

L’associazione Retropop dedica questo nuovo capitolo alla musica che appassiona, quella che brucia dentro e fa vivere emozioni indimenticabili, segnando l’evoluzione di un festival da sempre costruito attorno a un obiettivo semplice e preciso: unire le persone in luoghi unici per vivere esperienze irripetibili, guidate da musica di qualità. Quante volte è capitato di sentire quella fiamma ardere durante un concerto? Quella stessa fiamma che riporta ogni volta lì, sotto un palco, pronti a rivivere le stesse sensazioni intense.

“Vogliamo accendere un nuovo capitolo di acieloaperto attraverso un immaginario visivo e un claim che racchiude tutta l’energia, la passione e l’urgenza che la musica continua a trasmettere. “Cuori in fiamme, la musica brucia ancora” nasce dall’idea che ci sia ancora bisogno di momenti reali, condivisi, intensi. Di concerti vissuti insieme, di emozioni che lasciano un segno, di canzoni capaci di attraversare il tempo e le persone. La line up riflette questa visione: artisti diversi per linguaggio, provenienza e sensibilità, uniti dalla capacità di generare connessioni autentiche e rendere ogni live un’esperienza viva.” Parola del direttore artistico Piero Mantengoli, che è intervenuto in conferenza insieme agli altri ragazzi di Retropop e agli amministratori dei comuni interessati dalla rassegna 2026.

Si tratta infatti non di semplici cornici ma di luoghi identitari del festival che ne rendono immersiva l’esperienza, in continuo interplay con i live: collaborazioni destinate a ripetersi e fruttare in tema turistico – a supporto dati importanti, come le 125000 presenze registrate di cui un 40% da fuori Emilia-Romagna – ma pur sempre risultato di un impegno enorme da parte di comuni in fondo non così grandi.

Prosegue anche il percorso sostenibile dell’associazione nell’unire tutela dell’ambiente e tematiche social con Open Green Mind. Un progetto che, attraverso iniziative semplici e mirate, permette al festival di essere sempre più sostenibile, consapevole e accogliente. Tra le azioni del 2026 citiamo: bar plastic free, fornitura gratuita di acqua e ghiaccio prodotto da energia solare. Attività condotte negli anni anche grazie alla collaborazione con il Gruppo Hera, che ha fornito competenze tecniche e supporto concreto.

Senza dimenticare il merchandising sostenibile, realizzato con materiali di recupero. In particolare, quest’anno sancisce la collaborazione con GOT BAG, brand tedesco che produce borse e valigie con materiali riciclati, come quelli recuperati da rifiuti plastici costieri, o il nylon realizzato a partire da reti da pesca dismesse. Questa nuova collaborazione si affianca a quella già portata avanti da qualche edizione con En.A.I.P., alla quale è affidata la realizzazione di alcuni accessori e gadget del festival, in particolare quelli prodotti a mano all’interno del Laboratorio Juta dell’associazione Aveac da ragazzi con disabilità, attraverso il riutilizzo di materiali recuperati dalle precedenti edizioni della manifestazione.

Resta, come nella precedente edizione, inoltre, la presenza di un punto accoglienza e sensibilizzazione, pronto a informare e ascoltare. È irrinunciabile che ogni persona, negli spazi del festival, si senta accolta e rispettata, e sicura di poter esprimere la propria identità senza temere intolleranza o pregiudizi.

Sottolineando come anche quest’anno Kalporz è media partner, passiamo alla “ciccia”, con la line-up definitiva di acieloaperto XIV: ai link la bio degli artisti e la prevendita dei biglietti, caldamente raccomandata per tutti gli eventi.

Domenica 28 Giugno – LA NIÑA, ROCCA MALATESTIANA di CESENA

Domenica 5 Luglio (dalle ore 6) – COSMO, PARCO DI PONENTE di CESENATICO

Mercoledì 8 Luglio – TYLER BALLGAME + NICO AREZZO, ROCCA MALATESTIANA di CESENA

Lunedì 27 Luglio – I CANI, ROCCA MALATESTIANA di CESENA



Martedì 28 Luglio – WHITE LIES + BLEECH 9:3, ROCCA MALATESTIANA di CESENA

Domenica 2 Agosto – MANNARINO, PARCO FLUVIALE di SANTA SOFIA (FC)

Sabato 22 Agosto – SUBSONICA, VILLA TORLONIA di SAN MAURO PASCOLI (FC)

Domenica 23 Agosto – TASH SULTANA, VILLA TORLONIA di SAN MAURO PASCOLI (FC)

Ricca e piena di motivi di interesse: dal trentennale dei Subsonica alla scommessa Tyler Ballgame, passando per colonne dell’indie italiano (Cosmo e i Cani) e un nome UK molto amato come White Lies. E dei brillanti openers – Atabasca, Hate Moss, Santapazienza… – ne vogliamo parlare?

Ci si vede in Romagna!