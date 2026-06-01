Festival musicali 2026: dall’Handmade a Ypsigrock, i nostri consigli

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Lo fanno tutti, lo facciamo anche noi: ecco i nostri consigli per i Festival estivi 2026 qui in Italia, con la visione kalporziana.
Firenze Rocks
12 – 14 giugno 2026
Firenze
Basterebbero solo i Cure per segnalarlo, in ogni caso c’è anche Lenny Kravitz, Robbie Williams, Mogwai, The Twilight Sad e Just Mustard.
Handmade Festival
13 – 14 giugno 2026
Tagliata di Guastalla (RE)
Un classicone DIY a entrata gratuita: ZU, Siksa, Tolouse Low Trax, Ondakeiki, Marion Raw, A Nice Noise, Alabaster DePlume, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Alpha Maid e altri.
Unaltrofestival
15 giugno – 19 agosto 2026
Milano
Si terrà al Parco della Musica e Circolo Magnolia a Milano: tra i vari Kneecap, Geese, Vulfpeck, Lorde e Aldous Harding.
Sequoie Music Park
16 giugno – 23 luglio 2026
Bologna
Musica internazionale e nazionale al Parco delle Caserme Rosse: Belle And Sebastian, Kneep, Idles, Caparezza, Mac De Marco, Interpol, Subsonica e tanti altri.
Sequoie Music Park, Bologna concerti
Locus Festival
18 giugno – 2 settembre 2026
Locorotondo (BA)
Locus Festival si terrà in diversi luoghi della Puglia: tra i nomi David Byrne, John Legend, 2ManyDjs, Skunk Anansie, Thundercat, Ezra Collective e Marcus Miller, e gli italiani Cosmo, Subsonica, Iosonouncane e Vinicio Capossela.
LOW-L Festival
19-21 Giugno 2026
Piacenza
Un festival sempre ricercato e con sonorità oblique e “pesanti”: Nothing, Thrown, Show Me The Body, Haywire, Raein, Excide e altri.
Live in Chiostri
19 – 20 giugno 2026
Reggio Emilia
Quarto appuntamento per il festival reggiano: Giorgio Poi, Marta Del Grandi, Mille, Dimartino, Il Mago del Gelato.
Live in Chiostri 2026 – Chiostri di San Pietro
La Prima Estate
19 – 28 giugno 2026
Lido di Camaiore
Molti artisti importanti: Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Jack White, Richard Ashcroft, Twenty One Pilots, The Hives, Wet Leg, Wolf Alice.
Acieloaperto
28 giugno – 23 agosto 2026
Cesena
Lo seguiamo sempre e siamo anche media partner: quest’anno ci sono White Lies, I Cani, Subsonica, Tash Sultana, Cosmo, La Nina e altri.
acieloaperto | festival musicale
Mantova Summer Festival
4 – 11 luglio / 28 agosto – 5 settembre 2026
Mantova
Nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te: Wilco, Pet Shop Boys, Jethro Tull, Mannarino e altri.
Arti Vive Festival
2 – 5 luglio 2026
Soliera (MO)
La diciannovesima edizione del festival di musica e teatro indipendente offrirà anche quest’anno diverse esibizioni a ingresso gratuito: ci saranno These New Puritans, The Underground Truth, Sprints, Iosonouncane, Tago Mago e altri.
Arti Vive Festival – 2026 | Soliera
Astimusica
5 – 21 luglio 2026
Asti (Piazza Alfieri)
Il festival è giunto alla sua 29ª edizione: tra gli interessanti Litfiba, Bluvertigo e Morrissey.
Lars Rock Fest
10-12 luglio 2026
Chiusi (SI)
Un classico festival che fa della gratuità il suo forte: Deerhoof, Plantoid, Cardinals, Heartworms, Geordie Greep e altri.
AMA Music Festival
10 luglio – 30 agosto 2026
Romano D’Ezzelino (VI)
Franz Ferdinand e The Kooks, ma anche Scorpions, Alice Cooper, Alan Walker.
No Borders Music Festival
11 – 26 luglio 2026
Laghi di Fusine (UD)
Tom Smith, Elvis Costello, Ludovico Einaudi e Mannarino per musica in alta quota, tra i laghi di Tarvisio.
Ferrara Sotto Le Stelle
22-25 luglio / 28-30 luglio 2026
Ferrara / Argenta
E sono 30 anni per Ferrara Sotto Le Stelle: The Notwist, Kings of Convenience, Les Négresses Vertes, Emma Nolde, Marlene Kuntz e Ministri.
Ypsigrock Festival
6-9 Agosto 2026
Castelbuono (PA)
Forse “il” festival indie per eccellenza: Annahstasia, The Antlers, Chinese American Bear, Dry Cleaning, Horsegirl, Black Country, New Road, Cate Le Bon e tanti altri.
Ypsigrock Festival › Il futuro è già nostalgia
Color Fest
11 – 13 agosto 2026
Lamezia Terme (CZ)
Ci saranno i “mitici” Django Django, Cosmo, The Zen Circus, Sébastien Tellier e Populous.