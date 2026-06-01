Festival musicali 2026: dall’Handmade a Ypsigrock, i nostri consigli

Lo fanno tutti, lo facciamo anche noi: ecco i nostri consigli per i Festival estivi 2026 qui in Italia, con la visione kalporziana.



Firenze Rocks

12 – 14 giugno 2026

Firenze

Basterebbero solo i Cure per segnalarlo, in ogni caso c’è anche Lenny Kravitz, Robbie Williams, Mogwai, The Twilight Sad e Just Mustard.

Firenze Rocks

Handmade Festival

13 – 14 giugno 2026

Tagliata di Guastalla (RE)

Un classicone DIY a entrata gratuita: ZU, Siksa, Tolouse Low Trax, Ondakeiki, Marion Raw, A Nice Noise, Alabaster DePlume, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, Alpha Maid e altri.

Handmade Festival

Unaltrofestival

15 giugno – 19 agosto 2026

Milano

Si terrà al Parco della Musica e Circolo Magnolia a Milano: tra i vari Kneecap, Geese, Vulfpeck, Lorde e Aldous Harding.

Unaltrofestival

Sequoie Music Park

16 giugno – 23 luglio 2026

Bologna

Musica internazionale e nazionale al Parco delle Caserme Rosse: Belle And Sebastian, Kneep, Idles, Caparezza, Mac De Marco, Interpol, Subsonica e tanti altri.

Sequoie Music Park, Bologna concerti

Locus Festival

18 giugno – 2 settembre 2026

Locorotondo (BA)

Locus Festival si terrà in diversi luoghi della Puglia: tra i nomi David Byrne, John Legend, 2ManyDjs, Skunk Anansie, Thundercat, Ezra Collective e Marcus Miller, e gli italiani Cosmo, Subsonica, Iosonouncane e Vinicio Capossela.

Locus Festival

LOW-L Festival

19-21 Giugno 2026

Piacenza

Un festival sempre ricercato e con sonorità oblique e “pesanti”: Nothing, Thrown, Show Me The Body, Haywire, Raein, Excide e altri.

LOW-L FEST | Facebook

Live in Chiostri

19 – 20 giugno 2026

Reggio Emilia

Quarto appuntamento per il festival reggiano: Giorgio Poi, Marta Del Grandi, Mille, Dimartino, Il Mago del Gelato.

Live in Chiostri 2026 – Chiostri di San Pietro

La Prima Estate

19 – 28 giugno 2026

Lido di Camaiore

Molti artisti importanti: Nick Cave & The Bad Seeds, Gorillaz, Jack White, Richard Ashcroft, Twenty One Pilots, The Hives, Wet Leg, Wolf Alice.

La Prima Estate

Acieloaperto

28 giugno – 23 agosto 2026

Cesena

Lo seguiamo sempre e siamo anche media partner: quest’anno ci sono White Lies, I Cani, Subsonica, Tash Sultana, Cosmo, La Nina e altri.

acieloaperto | festival musicale

Mantova Summer Festival

4 – 11 luglio / 28 agosto – 5 settembre 2026

Mantova

Nelle splendide cornici di Piazza Sordello e dell’Esedra di Palazzo Te: Wilco, Pet Shop Boys, Jethro Tull, Mannarino e altri.

Mantova Summer Festival

Arti Vive Festival

2 – 5 luglio 2026

Soliera (MO)

La diciannovesima edizione del festival di musica e teatro indipendente offrirà anche quest’anno diverse esibizioni a ingresso gratuito: ci saranno These New Puritans, The Underground Truth, Sprints, Iosonouncane, Tago Mago e altri.

Arti Vive Festival – 2026 | Soliera

Astimusica

5 – 21 luglio 2026

Asti (Piazza Alfieri)

Il festival è giunto alla sua 29ª edizione: tra gli interessanti Litfiba, Bluvertigo e Morrissey.

Asti Musica – Asti Musica

Lars Rock Fest

10-12 luglio 2026

Chiusi (SI)

Un classico festival che fa della gratuità il suo forte: Deerhoof, Plantoid, Cardinals, Heartworms, Geordie Greep e altri.

GEC – Lars Rock Fest

AMA Music Festival

10 luglio – 30 agosto 2026

Romano D’Ezzelino (VI)

Franz Ferdinand e The Kooks, ma anche Scorpions, Alice Cooper, Alan Walker.

AMA Music Festival

No Borders Music Festival

11 – 26 luglio 2026

Laghi di Fusine (UD)

Tom Smith, Elvis Costello, Ludovico Einaudi e Mannarino per musica in alta quota, tra i laghi di Tarvisio.

No Borders Music Festival

Ferrara Sotto Le Stelle

22-25 luglio / 28-30 luglio 2026

Ferrara / Argenta

E sono 30 anni per Ferrara Sotto Le Stelle: The Notwist, Kings of Convenience, Les Négresses Vertes, Emma Nolde, Marlene Kuntz e Ministri.

Ferrara Sotto le Stelle

Ypsigrock Festival

6-9 Agosto 2026

Castelbuono (PA)

Forse “il” festival indie per eccellenza: Annahstasia, The Antlers, Chinese American Bear, Dry Cleaning, Horsegirl, Black Country, New Road, Cate Le Bon e tanti altri.

Ypsigrock Festival › Il futuro è già nostalgia

Color Fest

11 – 13 agosto 2026

Lamezia Terme (CZ)

Ci saranno i “mitici” Django Django, Cosmo, The Zen Circus, Sébastien Tellier e Populous.

Color Fest