Combo Milano ospita Tasho Ishi e Lorenzo Senni

Appuntamento da non perdere mercoledì 17 giugno da Combo Milano per la serata targata Presto!? con performance live dell’artista giapponese Tasho Ishi e una selezione di tracce inedite, release in arrivo e lavori in corso della label fondata da Lorenzo Senni.

Tasho Ishi, artista di stanza a Tokyo e cronista della narrativa urbana contemporanea propone un esaltante crossover tra cultura pubblicitaria, moda, nightlife e media speculativi, trasformando il sovraccarico sensoriale del Giappone contemporaneo in racconti elettronici stranianti e immersivi. Dopo il successo di culto di “Dentsu2060” e la recente pubblicazione di “TashoIshi 2”, Ishi arriva da Combo con una performance live che si sviluppa come una sinfonia urbana iperreale.

A metà tra documentario e allucinazione, le sue composizioni restituiscono una Tokyo illuminata da schermi, sogni corporate, reality televisivi, rave aeroportuali, dating app, futuri dimenticati e fantasie tecno-animiste. Ne emerge un racconto sonoro in cui il Giappone contemporaneo diventa allo stesso tempo soggetto e materia: sovraesposto, seducente e stranamente umano.

Ad aprire la serata sarà Lorenzo Senni, che esplorerà gli archivi e il futuro prossimo di Presto!?, l’etichetta discografica da lui fondata nel 2008. La selezione raccoglierà tracce inedite, uscite imminenti e lavori in corso di artisti legati all’ecosistema in continua evoluzione della label.

I biglietti per la serata che aprirà alle 20 per terminare alle 23, sono disponibili su DICE.