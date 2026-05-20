Sarò diverso: arriva il progetto A Nice Noise

Esce oggi “I’ll be different”, anticipando il debutto discografico di a nice noise, nati dall’incontro di Adele Altro (Any Other) con i She’s Analog, trio jazz sperimentale composto dal chitarrista Stefano Calderano, il batterista Giovanni Iacovella e Luca Sguera ai synth.

Lontano dall’essere una collaborazione occasionale, il quartetto si mostra sin da questo brano come un organismo creativo compatto e paritario, in grado di trasformare il palcoscenico in uno spazio di composizione continua – tra scrittura e improvvisazione – in cui far convivere tensione melodica, ricerca timbrica e libertà espressiva.

Ascoltando la loro musica si ha l’impressione di attraversare una grande appartamento fatto di stanze diverse e imprevedibili, dalle pareti indefinite, in cui convivono chamber pop, elettronica, jazz contemporaneo e post rock. Il songwriting intimo e raffinato di Adele si intreccia così a architetture strumentali complesse, sintetizzatori analogici, chitarre sature, batterie preparate e beat elettronici generando un equilibrio dinamico tra forma canzone e sperimentazione senza mai disperderne il centro emotivo.

The cut of your jib, l’album d’esordio degli a nice noise, uscirà dopo l’estate per OKUM.

Photo Credit: Brando Pacitto