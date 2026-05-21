 “La realtà è grigia” (Trovajoli – Lavagnino): la gemma lounge psichedelica anni sessanta da riscoprire

In alcuni #tbt passati la sottoscritta ha spesso trattato di curiosità, di gemme psichedeliche in situazioni/contesti inusuali. Questo giovedì il salto nel passato è alla riscoperta delle musiche lounge – psichedeliche, in gran parte inedite, rintracciabili nella pellicola Acid – delirio dei sensi. È uscito solo un 45 giri per la Milan Record Company nel 1968.

Acid – delirio dei sensi (1968) di Giuseppe Maria Scotese è, nomen omen, un delirio cinematografico: per metà mondo movie (per le parti finto-documentaristiche in stile shockumentary sugli effetti delle droghe) e per metà film di finzione dalla sceneggiatura confusa. Le musiche della pellicola, però, hanno un tocco psichedelico e sono assolutamente meritevoli di attenzione. Quando si parla degli esecutori di queste musiche, il condizionale è però d’obbligo. Nel 45 giri – contenente due brani estratti dal film – pubblicato dalla Milano Record Company nel 1968, sono accreditati solo gli autori dei pezzi (musica e testi): Armando Trovajoli, Angelo Francesco Lavagnino, Audrey Nohra Stainton e Silvana Simoni.

Foto copertina degli spartiti, edizioni Southern Music

Nessuna info (neppure nel fascicolo degli spartiti editi dalle edizioni Southern Music), invece, sui musicisti che hanno partecipato alle registrazioni dei due brani: sul lato A Fireball e sul lato B La realtà è grigia ¹. Si potrebbe ipotizzare – per esempio – che si tratti dei Marc 4, dato che il 45 giri di Acid – delirio dei sensi esce nello stesso anno del disco library I Solisti Di Armando Trovajoli de I Marc 4 edito dalla Sermi Film Edizioni Musicali (poi ristampato negli anni novanta dalla toscana Plastic Records). Le strade di Trovajoli e dei Marc 4 si sono quindi, in qualche modo, incrociate. Chissà. La voce eterea che contraddistingue il lato B La realtà è grigia – una vera e propria gemma lounge psichedelica – sembra quella di Edda Dell’Orso e fa strano che un pezzo così non sia stato incluso nelle compilation Easy Tempo e sia stato campionato solo da J^p^n (Christian Andrews) nel brano Scarce nel 2016. Il lato A, Fireball, è invece un brano ballabile ma prescindibile.

³Hammond Shake da “Di mamma non ce n’è una sola” (1974)

(Monica Mazzoli)