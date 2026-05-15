La Top 7 della settimana (#20 | 2026)

7. Un album degli Weezer e una canzone di Beyoncé entrano nella Library of Congress.

Si tratta del Blue Album del gruppo e del brano “Single Ladies (Put a Ring on It)” della performer, ma oltre a questi ci sono anche 1989 di Taylor Swift, Chaka Khan, Frankie Knuckles e molti altri ancora.

6. Il nuovo singolo dei Rolling Stones s’intitola “In the Stars”.

Nel video, in cui compare anche l’attrice Odessa A’zion, la tecnologia ha ringiovanito i tre membri del gruppo. Il loro nuovo album, Foreign Tongues, uscirà a luglio.

5. Nate Amos firma per la Matador…

This Is Lorelei, il progetto cantautorale di Nate Amos dei Water from Your Eyes, sceglie la Matador come nuova etichetta e annuncia un tour che toccherà Nord America, Sud America e UK.

4. …e gli YHWH Nailgun per la 4AD.

La band di rock sperimentale, che si è esibita qualche giorno fa al C2C Festival di New York, pubblicherà i prossimi lavori per la storica etichetta britannica.

3. Jane Remover è anche Leroy.

L’autrice pubblica un nuovo album con questo pseudonimo. Status Update Music è disponibile su Bandcamp.

2. Il primo museo ufficiale dei Beatles aprirà a Londra.

La sua sede sarà l’edificio sul cui tetto, che rappresenterà il settimo piano dell’esibizione, il quartetto tenne il suo ultimo concerto pubblico nel gennaio 1969.

1. Tornano gli Avalanches con una nuova canzone.

Protagonisti del video di “Together”, il primo singolo del gruppo australiano in sei anni, al quale partecipano anche Nikki Nair, Jessy Lanza e Prentiss, sono un floppy e un iPod.