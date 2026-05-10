La Top 7 della settimana (#19 | 2026)

7. Il ritorno di Blak Saagan con “Un Sequestro Lungo 10.000 Anni”

Due giorni fa, l’8 maggio, è uscito il nuovo album di Blak Saagan per la Maple Death Records: Un Sequestro Lungo 10.000 Anni. A cinque anni da Se Ci Fosse La Luce Sarebbe Bellissimo (2021) – sorta di colonna sonora di un film immaginario scaturito delle suggestioni e visioni legate al sequestro Moro, il compositore veneto ritorna con un triplo vinile, un racconto sonoro in 13 brani che dipinge un’umanità sotto sequestro raffigurata nei disegni dell’illustratore iraniano Majid Bita, corrispettivo visivo delle composizioni di Blak Saagan. L’albo illustrato di Bita è compreso nell’edizione limitata del disco.

<a href="https://mapledeathrecords.bandcamp.com/album/un-sequestro-lungo-10000-anni">Un Sequestro Lungo 10.000 Anni by Blak Saagan</a>

6. Il nuovo singolo degli American Cream Band

Il 5 giugno 2026 uscirà per la fiorentina Quindi Records Twin, il nuovo album degli American Cream Band, collettivo americano sperimentale rotante intorno alla figura di Nathan Nelson (dalla Twin City di Minneapolis, Saint Paul). Ad anticipare l’uscita del disco, questa settimana è arrivato Don’t Burn The House Down: brano dalle sonorità cangianti, ricco di groove e accompagnato da un video colorato, psichedelico (pubblicato in premiere su Twistedsoul).

5. Nuovo brano per Bruno Berle

Bruno Berle è tra i musicisti dell’attuale scena musica brasiliana che cerca di coniugare la tradizione MPB con una sensibilità soul, intimista contemporanea: due album in studio all’attivo (No reino dos afetos e No reino dos afetos 2) per la londinese Far Out Recordings – e un nuovo disco in arrivo a luglio, annunciato recentemente. Questa settimana è uscito Manhã, brano che anticipa questa nuova uscita dell’artista di Maceió (capitale di Alagoas, nel nord-est del Brasile).

4. La collaborazione tra Filipa Santos e Miguel Moreira: “Now Swim”

La sassofonista Filipa Santos e il chitarrista Miguel Moreira ritornano a collaborare insieme, a sei anni di distanza da Quarantine Bagpipes – STOP Sessions (2020). “Now Swim”, tra jazz, improvvisazione e musica elettronica, è un mare di suoni in cui immergersi.

<a href="https://salgueirinha.bandcamp.com/album/now-swim">Now Swim by Filipa Santos ~ Miguel Moreira</a>

3. Il video di “What Kind of Fish is a Turtle” dei Setting

Restando sempre nel campo dei video, quello prodotto per il brano “What Kind of Fish is a Turtle” dei Setting (Nathan Bowles, Jaime Fennelly e Joe Westerlund) merita più di una visione: pubblicato quattro giorni fa sul canale YouTube della Thrill Jockey Records e diretto da Morgan Maassen, è un’esprienza visiva che si muove sulla stessa lunghezza della musica del trio, che a fine aprile ha pubblicato il suo secondo album.

2. Il debutto discografico dei Croz Boyce

Dave Portner (Avey Tare) e Brian Weitz (Geologist) degli Animal Collective hanno dato vita a un nuovo progetto: Croz Boyce. Due giorni fa, la Matador Records ha pubblicato l’esordio discografico di questo duo di amici. Il progetto, nato da una cartella Dropbox di condivisione file nominata Croz Boys (si legga un’intervista a Brian Weitz), è diventato inaspettatamente un album, missato da Josh “Deakin” Dibb (altro Animal Collective): 40 minuti di musica strumentale, frammenti di visioni sonore – tra acustico e elettrico – decostruiti e sviluppati. Alcuni brani sono stati impreziositi da video realizzati con materiale prodotto dal fotografo acquatico Joseph Ricketts, è il caso – per esempio – di Banana Pudding, Abundant River Zap, Steven’s Sunshine Rejected e Hanging Out With a Blueberry Pop.

<a href="https://aveytare.bandcamp.com/album/croz-boyce">Croz Boyce by Croz Boyce</a>

1. I due nuovi brani dei Boards of Canada

I Boards of Canada, già nostri cover artist di maggio 2026, questa settimana hanno pubblicato le prime due tracce del loro nuovo attesissimo album, Inferno: , l’intro “Introit” e “Prophecy AT 1420 MHz”.

(Monica Mazzoli)