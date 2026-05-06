I Boards of Canada sono gli artisti della cover di maggio 2026

I Boards of Canada torneranno per davvero. Dopo una misteriosa campagna promozionale durata un mese hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album in studio, “Inferno”, il 29 maggio sulla loro fedelissima Warp. il primo album del duo scozzese dal 2013.

A marzo, i fan del duo scozzese hanno ricevuto inaspettatamente a casa loro delle videocassette VHS piene di spezzoni di documentari e rumori statici, che preannunciavano l’imminente ritorno dei fratelli Mike Sandison e Marcus Eoin. A ciò è seguita una serie di poster diffusi in tutto il mondo e, infine, “Tape 05”, il loro primo brano inedito dopo 13 anni.

“Inferno” conterrà 18 tracce inedite e arriva dopo l’ultimo lavoro dei Boards of Canada datato 2013, “Tomorrow’s Harvest”, quarto album in studio dopo gli iconici “Music Has the Right to Children”, “Geogaddi” (2002) e “The Campfire Headphase” (2005).

Per noi che li seguiamo dall’esordio è inevitabile scegliere i Boards of Canada come protagonisti della copertina del mese di maggio 2026.