[#tbt] “Amnesiac” e il profumo dei tigli

E’ arrivato il profumo dei tigli. L’indizio migliore della primavera che se ne va. E, giunti a questo punto dell’anno, ritorna sempre “Amnesiac”. Forse per quel bellissimo concerto del 30 maggio 2001 a Verona (su Youtube c’è un documento un po’ ballerino per le immagini ma più che discreto per l’audio), forse perché ascoltarsi “You And Whose Army?” o “Knives Out” è della dolcezza giusta per questo periodo dell’anno in cui tutto inizia a farsi più indolente.

Che poi Thom è reduce da due concerti italiani (il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il 29 al Fabrique di Milano), può darsi che anche a lui piaccia l’aria primaverile qui da noi.

Noi che ci adagiamo, tranquillamente, sull’erba e guardiamo in su.

(Paolo Bardelli)