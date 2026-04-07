Zipper, linfa new‑wave da Melbourne

Il suono degli ZIPPER evoca quella new-wave che si è rinnovata più volte, dalla formula primigenia degli anni 80 a quella rivisitata di fine anni Zero. Dalla loro formazione a Sydney nel 2019, i membri della band si sono spostati e divisi tra l’Australia e il resto del mondo, riuscendo però a ritrovarsi e riformarsi a Melbourne, città che oggi rappresenta il nuovo punto di convergenza del progetto.

Dopo l’EP di debutto Dreamer’s Gate (2020), co‑pubblicato da Tenth Court (Australia) e Urticaria Records (Francia), gli Zipper tornano a farsi sentire con “Hiko”, primo brano inedito della band dopo cinque anni di silenzio discografico. Un ritorno che riprende il filo lasciato in sospeso, rilanciando con decisione una new‑wave rapida, nervosa ed energica, destinata ad aprire un nuovo capitolo del loro percorso.

All’epoca di Dreamer’s Gate, il gruppo si descriveva come “Chica Sato dei THE PLASTICS alla voce dei MAGAZINE”: un riferimento che resta valido, ma che nel 2026 si arricchisce di nuove stratificazioni.

Al centro rimane la voce di Haruka Sato, capace di scivolare con naturalezza tra giapponese e inglese, sospesa sopra il mix come un elemento magnetico e leggero allo stesso tempo.

“Hiko” è solo un primo assaggio: altri brani sono attesi nel corso del 2026, a conferma di una nuova fase creativa per gli Zipper.

Il singolo è stato prodotto da Celeste Aldahn e Liam Kenny, registrato da Kenny e mixato e masterizzato da Dave Forcier nel 2025.

Gli Zipper sono Haruka Sato, Celeste Aldahn, Liam Kenny, David Wilke, Ian Teeple e Matt Hogan.

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