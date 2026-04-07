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Zipper, linfa new‑wave da Melbourne

Paolo Bardelli

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Il suono degli ZIPPER evoca quella new-wave che si è rinnovata più volte, dalla formula primigenia degli anni 80 a quella rivisitata di fine anni Zero. Dalla loro formazione a Sydney nel 2019, i membri della band si sono spostati e divisi tra l’Australia e il resto del mondo, riuscendo però a ritrovarsi e riformarsi a Melbourne, città che oggi rappresenta il nuovo punto di convergenza del progetto.

Dopo l’EP di debutto Dreamer’s Gate (2020), co‑pubblicato da Tenth Court (Australia) e Urticaria Records (Francia), gli Zipper tornano a farsi sentire con “Hiko”, primo brano inedito della band dopo cinque anni di silenzio discografico. Un ritorno che riprende il filo lasciato in sospeso, rilanciando con decisione una new‑wave rapida, nervosa ed energica, destinata ad aprire un nuovo capitolo del loro percorso.

All’epoca di Dreamer’s Gate, il gruppo si descriveva come “Chica Sato dei THE PLASTICS alla voce dei MAGAZINE”: un riferimento che resta valido, ma che nel 2026 si arricchisce di nuove stratificazioni.

Al centro rimane la voce di Haruka Sato, capace di scivolare con naturalezza tra giapponese e inglese, sospesa sopra il mix come un elemento magnetico e leggero allo stesso tempo.

“Hiko” è solo un primo assaggio: altri brani sono attesi nel corso del 2026, a conferma di una nuova fase creativa per gli Zipper.

Il singolo è stato prodotto da Celeste Aldahn e Liam Kenny, registrato da Kenny e mixato e masterizzato da Dave Forcier nel 2025.
Gli Zipper sono Haruka Sato, Celeste Aldahn, Liam Kenny, David Wilke, Ian Teeple e Matt Hogan.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010