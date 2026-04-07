Claus Mattheck | Legless Trials | Boilermen | Boggis Fringe

#Thanks4AllTheFish! #T4ATF!

Questa volta le 4 suggestioni “veloci” ce le confezionano gli amici di Monolith Cocktail.

Claus Mattheck, “Chapter 8“

Album (Cruel Nature Records) Released 25th March 2026

Adoro questo album: è semplicemente così dannatamente britannico. Non in senso “Rule Britannia, issa la bandiera”, ma piuttosto nel senso di stare sotto la pioggia ad aspettare che arrivi l’autobus.

L’umorismo asciutto e cupo dei testi, le voci parlate e monocordi, completamente in contrasto con l’atmosfera musicale alla Sonic Youth / The Fall.

Canzoni su automobili, la vita d’ufficio, la vacuità delle chiacchiere di circostanza, la noia del fai‑da‑te: tutto viene smontato magnificamente con la precisione lirica di un colpo da cecchino.

<a href="https://cruelnaturerecordings.bandcamp.com/album/chapter-8">Chapter 8 by Claus Mattheck</a>

Legless Trials, “Listen To Static“

(Metal Postcard Records) Released 12th March 2026

Ancora glam post‑punk dai The Legless Trials. È il loro secondo album dell’anno ed è altrettanto valido e piacevole quanto il precedente. Mi piace moltissimo soprattutto il secondo brano, “Dead Towns”, che in un mondo ideale dovrebbe essere la sigla del prossimo film di Batman: è oscuro, alla The Fall, e ha quell’aura di follia del basso da Crociato Incappucciato. Amo anche “Lubbock Blues”, con uno splendido riff di chitarra dal sapore alla Andy e testi completamente e magicamente folli firmati Matt.

Avete notato che ho già usato la parola “follia” due volte in questa recensione? E a ragione, perché l’insania è un vero e proprio marchio di fabbrica dei The Legless Trials. Direi, in un certo senso, come due Milk Tray men psicotici. Tantissimi brani eccellenti, tantissimi riff di chitarra memorabili e testi di grande livello: “From The Bottom Of The Well To The Top Of The World” è una frase fantastica e si trova nel meravigliosamente caotico “Ramblin Kook”.

Sì, i The Legless Trials sembrano proprio migliorare sempre di più.

<a href="https://metalpostcard.bandcamp.com/album/legless-trials-listen-to-static">Legless Trials – Listen To Static by metal postcard records</a>

Boilermen, “A 1000 Words On Sound“

Album Released 13th March 2026

Quello che abbiamo qui è un album di brevi e dolci limoni punk‑rock – sì, limoni, perché chiamarli semplicemente canzoni sarebbe riduttivo, e il termine è fin troppo azzeccato. Questa eccellente e baciabile raffica di scanzonerie chitarristiche e alternative guitar‑pop offre brani e melodie che non richiedono una vita intera per essere ascoltati: pezzi che arrivano, ti dicono esattamente come stanno le cose, vanno dritti al punto e poi se ne vanno per i fatti loro, proprio come dovrebbe fare ogni grande canzone punk.

E, a differenza di molta musica punk, qui non c’è paura di variare, di inserire ogni tanto un tocco più jangly. “By Accident” è una deliziosa, brevissima gemma pop alla Wedding Present, mentre “Working Abroad Dub” è un ottimo strumentale sperimentale che spezza il disco con eleganza.

Il brano finale, “Life Map”, con i suoi oltre otto minuti di durata, chiude questo magnifico album avvolgendolo in una foschia di splendore atmosferico.

<a href="https://boilermen.bandcamp.com/album/a-1000-words-on-sound">A 1000 Words on Sound by Boilermen</a>

Boggis Fringe, “Desperate Dreams Destroyed”

EP Released 12th February 2026

Desperate Dreams Destroyed è l’EP di debutto dei boggis Fringe, una band post‑punk dal piglio decisamente scanzonato e ruvido – più punk che “post”, a dire il vero.

Sei mai rimasto seduto il venerdì sera a guardare le vecchie puntate di Top Of The Pops su BBC Four, lasciandoti prendere dalla nostalgia quando spuntano i Members, gli Stiff Little Fingers o i Ruts, per poi partire con lunghi discorsi sui bei tempi andati dei programmi di John Peel tra la fine dei Settanta e l’inizio degli Ottanta, sotto lo sguardo annoiato dei tuoi figli?

Se la risposta è sì, allora questo EP fa decisamente per te: riesuma l’essenza dei piccoli pub‑club, con stanze sature di fumo, moquette appiccicose macchiate di birra e copie dell’NME stropicciate e sparse un po’ ovunque. Un tuffo diretto nello spirito più autentico e vissuto del punk britannico.

<a href="https://boggisfringe.bandcamp.com/album/desperate-dreams-destroyed">Desperate Dreams Destroyed by Boggis Fringe</a>

BRIAN ‘BORDELLO’ SHEA’S REVIEWS ROUNDUP

The Monolith Cocktail è un blog indipendente con base a Glasgow, Scotland (UK).

Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e The Monolith Cocktail puoi leggerle qui.