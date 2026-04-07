Carla dal Forno: il video disegnato di “Under the Covers”

Carla dal Forno condivide il video di “Under the Covers”, nuovo singolo e secondo estratto da Confession, il prossimo album in uscita il 24 aprile via Kallista Records. Il brano si muove in una dimensione emotiva raccolta e silenziosa, raccontando una forma di amore quotidiana e progressiva, e musicalmente introduce certe soluzioni minimali che utilizzarono gli Air in “Talkie Walkie” (2004).

«È una canzone sull’amore quieto», spiega dal Forno, «quello che si costruisce lentamente, nella familiarità e nel sentirsi compresi senza dover spiegare nulla». Un’intimità lontana dal melodramma, che trova nel video una traduzione visiva altrettanto discreta e potente.

Il videoclip è accompagnato da disegni realizzati dall’artista australiana Ruth O’Leary, illustratrice e disegnatrice nata a Melbourne nel 1990, con un percorso espositivo ampio e riconosciuto nell’ambito dell’arte contemporanea. Le sue immagini contribuiscono a rafforzare il tono introspettivo del brano, muovendosi tra vulnerabilità, quotidianità e tensione emotiva trattenuta.

Per maggiori informazioni sull’album Confession, rimandiamo alla news precedentemente pubblicata su Kalporz: