La Top 7 della Settimana (#16 | 2026)

I Geese sono davvero una psy-op? Spoiler: No

Wired ha fatto molto rumore sostenendo che il successo dei Geese sarebbe stato orchestrato da una società di marketing digitale, Chaotic Good Projects, capace di simulare tendenze su TikTok. Ma come spiega Wren Graves su Consequence, quello che i Geese hanno fatto è semplicemente assumere una PR firm per diffondere clip delle loro esibizioni. Non una psy-op, solo un budget di marketing, come se ne sono sempre spesi, in modi diversi a seconda dell’epoca. E comunque i Geese pubblicano musica dal 2021, e il loro successo è arrivato prima ancora che Chaotic Good esistesse come azienda.

Geese, photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella

Gli Strokes tornano in Italia: unica data a Bologna, già sold out

Gli Strokes hanno annunciato il tour mondiale Reality Awaits, in supporto al nuovo album omonimo in uscita il 26 giugno, il primo disco a sei anni da The New Abnormal, prodotto da Rick Rubin e già anticipato dal singolo Going Shopping. L’unica data italiana è il 17 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, ed è già sold out.

Pronti per il Record Store Day 2026?

È arrivato quel periodo dell’anno in cui i collezionisti di vinili si buttano a scavare tra le nuove uscite dell’evento più amato dai record store del mondo. Il Record Store Day 2026 è domani, sabato 18 aprile, con oltre 350 uscite esclusive e limitate. Come al solito tantissime novità, e per chi volesse una guida fatta ad hoc, Mojo ha selezionato i suoi imperdibili: da Beefheart a Coltrane, passando per Weller, Blur, Jerry Garcia e molto altro. Qui trovate tutte le uscite ufficiali.

La classe 2026 della Rock and Roll Hall of Fame

Sono stati annunciati gli otto nuovi inductees della Rock and Roll Hall of Fame 2026: Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross e Wu-Tang Clan. Una classe trasversale e difficile da contestare, con qualche storia da raccontare — su tutti gli Oasis, che nel 2024 definivano l’istituzione “a load of bollocks” e ora ci entrano alla terza nomination, reduci da un reunion tour trionfale. La cerimonia si terrà il 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles.

Nu Genea: il 1 maggio esce People of the Moon

A quattro anni da Bar Mediterraneo, il duo partenopeo torna con un nuovo album: si intitola People of the Moon, esce il 1 maggio per NG Records. Il duo partenopeo ha già annunciato un lungo tour europeo estivo che li porterà da maggio sui palchi di alcuni dei festival più importanti del continente, con diverse date anche in Italia. L’estate può cominciare.

Massive Attack e Tom Waits: Boots on the Ground

I Massive Attack tornano con il primo singolo in sei anni, e lo fanno in grande stile: Boots on the Ground è una collaborazione con Tom Waits, alla sua prima registrazione in otto anni. Il brano è un pezzo di denuncia sociale, con la voce graffiante di Waits su una produzione cupa e minacciosa. Tutti i proventi del vinile andranno all’ACLU e all’Immigrant Defense Project.

3 album da non perdere questo New Music Friday



Il venerdì porta sempre con sé una nuova ondata di uscite discografiche da tenere d’occhio. Questa settimana tocca a: Superbloom della popstar britannica Jessie Ware, Little Miss Sunshine dell’indie-pop di Eaves Wilder e Fidelity della cantante R&B Yaya Bey.