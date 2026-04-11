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La Top 7 della Settimana (#15 | 2026)

Federico Tranfaglia

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7. The Strokes- Going Shopping

Dopo sei anni dall’ultimo album, tornano gli Strokes con l’annuncio di un nuovo album “Reality Awaits” in uscita il 26 giugno. Il primo singolo estratto dal disco sorprende innanzitutto per l’utilizzo sfacciato, e fondamentalmente fuori contesto, dell’autotune che però rimane un problema minore in un brano banale e chiaramente poco ispirato. Resta la speranza di ottenere comunque un buon album da una delle band indie-rock più importanti degli ultimi vent’anni

6. Kelela- idea1

Nuovo singolo per Kelela che presenta un brano essenzialmente shoegaze, con influenze che si muovono tra l’alterative rock e l’ethereal wave.  La voce riverberata, potente della statunitense ipnotizza l’ascoltatore per più di tre minuti in un brano morbido ma sfacciato.

5. Thom Yorke- Live at Sydney Opera House

Thom Yorke rilascia sul suo canale youtube l’intera live performance al Sydney Opera House, un concerto con un arrangiamento molto essenziale che ripercorre, a tappe, i suoi lavori più significativi, attingendo ovviamente dal catalogo dei Radiohead, passando per suoi progetti paralleli in un intenso sunto della sua carriera.

4. Squarepusher- Kammerkonzert


Opera ambiziosa per Tom Jerkinson, che si ritrova a comporre musica per orchestra nell’album più ambizioso e complesso della sua carriera. Elettronica, funky, jazz fusion, avant prog, percussioni martellanti per un’ uscita affascinante e articolata.

3. Mei Semones- Kurage

Il nuovo EP di Mei Simones è una piccola collezione di dolci brani bossa-nova, colorate melodie solari che trasportano in ascolto che non stanca e anzi è troppo breve per quanto bene funziona. Brani sorridenti, gentili nei modi e ben strutturati nella sostanza che fanno inevitabilmente sperare in un nuovo album a questo livello.

2. American Football- No Feeling

Il ritorno della storica band Midwest-emo che presenta con questo secondo singolo il suo prossimo quarto album in studio. 

Il brano è vibrante, l’atmosfera post-rock culla nella braccia dei classici arpeggi midwest e annebbia quasi la vista in un finale che abbraccia l’indie rock e a tratti lo slowcore. Ci sono tutte le premesse per un quarto album di livello per quella che, si rivela essere ancora una volta, la band più importante della scena midwest. 

1. L’esordio dei My New Band Believe

L’esordio della nuova (dal titolo) band di Cameron Picton (ex black midi) arriva quasi tre anni dopo lo scioglimento del gruppo e a un anno e mezzo dal disco d’esordio del suo ex compagno di band  Geordie Greep.

Il progetto, che include i migliori musicisti della scenda di Windmill, è un tripudio di colori, di suoni e di emozioni, un caleidoscopio sonoro in grado di passare dal barocco all’avant folk, in un disco che farà indubbiamente parlare di sè.

(Federico Tranfaglia)

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010