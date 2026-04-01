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La complessità come forma di fragilità dei Caroline

Raffaele Concollato

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Caroline. 28 marzo 2026, Circolo Arci Bellezza, Milano


Riguardo a questo concerto non sapevo davvero cosa aspettarmi.

L’idea di un gruppo che si definisce “otto persone che suonano senza metrica” lasciava aperte tutte le possibilità, soprattutto dopo due album così sfuggenti e difficili da incasellare ma pieni di emozioni. Sono arrivato pronto ad accogliere qualsiasi direzione avrebbe preso il concerto. Ed è stata la scelta giusta.

Sul palco sono in otto, disposti in una sorta di semicerchio e non c’è un centro fisso, non c’è un vero leader: la musica si costruisce e si disgrega continuamente tra loro, come in una conversazione tra persone.

U R UR ONLY ACHING e Dark Blue sono piene di chitarre che si rincorrono, voci che si sovrappongono senza mai cercare una forma, quando arriva When I Get Home, minimalista ma piena di tanto: ogni suono è sospeso, fragile ma preciso e il silenzio diventa parte integrante del brano.

Il passaggio a Tell Me I Never Knew That e poi a Beautiful Ending colpiscono in profondità, anche fisicamente per quanto possibile e non “l’esplosione”, ma una pressione che si accumula.

Poi con Skydiving Onto the Library Roof e Two Riders Down, imprevedibili, i musicisti sembrano a disallineati ma poi improvvisamente sono nello stesso punto ed è un continuo oscillare tra controllo e perdita(apparente) di direzione.

Quando introducono la Coldplay cover, spiegando che è stata registrata in due stanze diverse, ci si trova davanti ad un esperimento forse sulla percezione, sull’abbandono e di quanto può essere semplice e lineare gestirlo.

Il finale con Good Morning (Red) e Total Euphoria lascia aperta una sensazione: quella di aver assistito a qualcosa di instabile, in cui la complessità non è mai fine a sé stessa, ma un modo per restituire la realtà emotiva nella sua forma più autentica.

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010