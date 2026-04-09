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“High to Death”: la caduta a prova di morte di Car Seat Headrest

Federico Spagnoli

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Il #tbt di questa settimana va a riscoprire il disco “doppio” di Will Toledo/Car Seat Headrest, “Twin Fantasy“.

Twin Fantasy uscì nel novembre del 2011, e Will Toledo lo definì un concept album creato per esplorare e raccontare una relazione dell’epoca. L’intero disco, registrato nuovamente sette anni dopo (nel 2018) con i Car Seat Headrest al completo sotto il nome di Twin Fantasy (Face to Face), è una prodigiosa raccolta di brani che spaziano dalla malinconia, come in “Stop Smoking (We Love You)”, a brani energici e strutturati, come “Sober to Death”; il culmine, tuttavia, è rappresentato da quella che personalmente considero una delle migliori canzoni soliste mai scritte dagli anni 2010 in poi, ossia “High to Death”.

Il brano inizia con una serie di arpeggi ad accompagnare la voce di Toledo.

I fell over. I fell onto the ground. I wish I was sober. I can’t get up off the ground.

Siamo riversi al suolo, sopravvissuti a una tragedia, a un incubo, o semplicemente al giorno prima. La vista è annebbiata, e in attesa di riprendere il comando del proprio corpo i campionamenti acuti ci pungolano. La frizione di una delusione, l’agopuntura di una speranza distrutta. Dando la schiena al mondo, la nostra coscienza si riaccende e il danno sembra irreparabile.

It’s the middle of the night. And I’ll never be alright again. And this wallpaper. Keeps going ‘round the room. Keeps going ‘round the room. Keeps going ‘round the room. And I follow it around the room. And I follow it around the room.

Non c’è indizio per scovare l’origine della nostra sensazione di disfatta, se non le doglie sonore che ci portano a soppesare il senso della nostra vita.

And I sat there in the steps. Considering death.

Siamo una sfera di fuoco al centro di tutto, ma sensibile e ferita: “un cervello infuocato al centro delle cose”. E non riusciamo a spegnerlo – continua seguirci. È come un ricordo accessibile soltanto per mezzo di un macchinario.

Used to be so human, now it’s just a machine.

E il brano finisce proprio con l’audio di un’amica di Toledo, la signorina Hojin “Stella” Jung, che descrive un proprio portfolio artistico. Colei che in seguito disegnerà l’iconico artwork di questo album imperdibile per chi vuole riscoprire la vera natura dell’indie-rock.

(Federico Spagnoli)

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010