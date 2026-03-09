Nuovo bellissimo video per Francis Of Delirium

Video bellissimo per Francis Of Delirium, tratto dal nuovo album “Run, Run Pure Beauty” in uscita il 29 maggio. Francis Of Delirium è il progetto che gira intorno alla figura della 24enne Jana Bahrich, nata a Vancouver e a cui abbiamo già dedicato un paio di articoli, un T4ATF! e la recensione dell’album “Lighthouse”.

L’avventura di una scalcinata squadra di basket tiene l’attenzione fino alla fine, mentre Jana segna i punti. Il video è molto artiginale, ma in questo sta proprio la sua forza. Il titolo è esemplificativo: “It’s A Beautiful Life”.