Aldous Harding: nuovo album e tre date in Italia

Redazione

La cantautrice neozelandese Aldous Harding torna con un nuovo album: il quinto della sua carriera, intitolato Train On The Island, in uscita l’8 maggio per Flying Nun Records e 4AD.

Ad anticiparlo è il singolo “One Stop”, pubblicato insieme a un videoclip diretto da Michelle Henning con il supporto di NZ On Air. Nel video, costruito attorno ai movimenti espressivi della stessa Harding, l’artista accompagna il brano con una presenza scenica essenziale ma magnetica.

Train On The Island è stato co-prodotto insieme allo storico collaboratore John Parish e registrato ai Rockfield Studios di Monmouth, in Galles. Il ritorno discografico arriva anche dopo la recente partecipazione di Harding come ospite nell’album The Demise of Planet X degli Sleaford Mods.

Aldous Harding inizierà poi un tour internazionale che toccherà anche l’Italia. La lunga tournée attraverserà tre continenti: il tour prenderà il via a maggio nel Regno Unito e in Irlanda, proseguendo poi per tutta l’estate in Europa, prima di approdare in Nord America in autunno. Queste date seguono una serie di show in Australia e Nuova Zelanda come special guest di Nick Cave & The Bad Seeds,

Qui sotto le date italiane:

DOMENICA 28 GIUGNO 2026

MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA

UNALTROFESTIVAL 2026 #preview

www.circolomagnolia.it

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20054 Novegro-Tregarezzo MI

LUNEDÌ 29 GIUGNO 2026

BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

www.locomotivclub.it

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 Bologna BO

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2026

ROMA – MONK CLUB

www.monkroma.it

Via Giuseppe Mirri, 35, 00159 Roma RM

photo credit Emma Wellbanks

foto fornita da ufficio stampa Comcerto

