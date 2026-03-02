Menu

Le date della sonorizzazione di Metropolis

Redazione

Share This Article
Share Post

Dopo l’uscita dell’album della loro sonorizzazione di Metropolis (Overdrive Records, settembre 2025) e il successo delle prime date live dell’anno scorso, Karim QqruRoberta SammarelliXabier Iriondo e Corrado Nuccini proseguono il tour con nuove tappe.

Il progetto nasce dalla voglia di sperimentare liberamente, sviluppando insieme una sonorizzazione totalmente suonata live, senza basi o preset.


Grazie al loro background rock, il quartetto alterna momenti “muscolosi” di kraut-rock a passaggi più ambient e psichedelici, creando un dialogo sonoro che si adatta alle immagini del film e rende ogni esibizione un’esperienza unica e irripetibile.
Il lavoro è risultato di una collaborazione corale: ogni musicista ha portato il proprio contributo, costruendo insieme un commento sonoro originale, spontaneo e immediato, che si percepisce tanto nell’album quanto nelle performance dal vivo.
 

LE DATE
7 marzo : Tolentino (Mc) Teatro Politeama
19 marzo: Milano Cinema Colosseo
23 marzo Correggio (Re) Cinepiù – NUOVA DATA!
27 marzo : Ravenna Bronson
28 marzo: Trieste Teatro Miela – NUOVA DATA!
29 marzo : Mestre Teatro Candiani

BIGLIETTI DISPONIBILI QUI



Articoli Correlati:

Disegno e musica si incontrano nelle atmosfere sognanti di "Quando Tutto Diventò Blu"

DAMO SUZUKI'S NETWORK, "Sette Modi Per Salvare Roma" (Goodfellas, 2012)

, , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010