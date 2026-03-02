Indi(e)pendenze meets Kalporz – Febbraio 2026

Indi(e)pendenze è il format curato da Matteo Maioli in onda ogni mercoledì alle 22.30 su Radio Icaro Rubicone e ogni sabato alle 12.00 su Neu Radio e dal suo stesso sito disponibile liberamente in podcast.
Nella nuova puntata Matteo ospita Piero Merola, che invita tutti alla festa dei venticinque anni della nostra webzine che si svolgerà al Diagonal Loft Club di Forlì sabato 21 Marzo. Ascolteremo con lui brani di Charli XCX, Yamila, Westside Cowboy e Mandy, Indiana oltre a un ricordo di J Dilla nel #tbt dedicato a Donuts e il concerto da sold out al Locomotiv di Anna Von Hausswolff.
TRACKLIST
J DILLA – Workinoint
CHARLI XCX – Chains Of Love
FAKEMINK – Fml
DRY CLEANING – Evil Evil Idiot
TOMORA – Ring The Alarm
CONVERGE – Gilded Cage
THE MESSTHETICS + JAMES BRANDON LEWIS – Rules Of The Game
YAMILA – Lo Animal
WESTSIDE COWBOY – The Wahs
MANDY INDIANA – A Brighter Tomorrow
ANNA VON HAUSSWOLFF feat. IGGY POP – The Whole Woman
