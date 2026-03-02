Menu

Iron & Wine pubblica “Wait Up”, nuovo video animato

Redazione

Share This Article
Share Post

Iron & Wine ha pubblicato Hen’s Teeth, il nuovo album uscito il 27 febbraio per Sub Pop, e insieme all’uscita è arrivato anche il video di “Wait Up”, una delle tracce che vede nuovamente la collaborazione con il trio I’m With Her. Il brano è accompagnato da un videoclip animato firmato da Callum Scott Dyson, illustratore britannico che negli ultimi anni ha portato la sua estetica stop‑motion dentro una dimensione sempre più onirica e artigianale.

Hen’s Teeth nasce come un progetto autonomo, ma finisce inevitabilmente per dialogare con Light Verse, il disco che nel 2024 aveva riportato Sam Beam ai Grammy. Le nuove canzoni affondano le radici nelle sessioni registrate ai margini di Los Angeles negli ultimi anni, sotto la guida di Dave Way (già al lavoro con Fiona Apple, Jakob Dylan, Sheryl Crow). Più che un lato B o un capitolo aggiuntivo, sembra una raccolta di brani che Beam ha fatto sedimentare per poi tirar fuori con una calma quasi zen.

Nel disco ritroviamo il consueto piccolo universo Iron & Wine: David Garza, Sebastian Steinberg, Tyler Chester, Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, Kyle Crane, Paul Cartwright. Musicisti che seguono Beam da anni e che qui tornano a dare forma a un suono coeso, morbido, riconoscibile, eppure con un’identità precisa.

Wait Up — con la sua atmosfera sospesa e la complicità vocale delle I’m With Her — è un buon punto d’accesso per capire dove stia andando Sam Beam in questa fase del suo percorso.

Articoli Correlati:

[Video] Iron & Wine, "Teeth in the Grass"

Iron & Wine sempre alle prese con il suo folk confidenziale

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010