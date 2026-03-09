Angèle feat. Justice, il video di “What You Want”

Un incontro elettrico tra pop ed elettronica

Ha già superato i 2 milioni di visualizzazioni in una decina di giorni il video di “What You Want”, il nuovo singolo di Angèle realizzato insieme ai giganti dell’elettronica francese Justice. L’incontro tra il pop elegante dell’artista belga e il sound potente del duo parigino produce un brano dal forte impatto, capace di unire immediatezza melodica e pulsazioni elettroniche.

Un video dal respiro cinematografico

Il singolo è accompagnato da un videoclip costruito con un’estetica dichiaratamente cinematografica, pensato per amplificare la tensione e l’energia del brano. La regia è affidata al collettivo (LA)HORDE, che mette in scena una narrazione visiva dinamica e coreografica, trasformando la collaborazione musicale in una vera esperienza audiovisiva.

La firma di (LA)HORDE e le collaborazioni illustri

Non è una sorpresa che il risultato abbia un forte impatto visivo: (LA)HORDE è noto per collaborazioni con artisti di primo piano come Madonna e Christine and the Queens. Con “What You Want”, il collettivo aggiunge un nuovo capitolo alla propria estetica, portando l’universo di Angèle e dei Justice dentro un immaginario visivo potente e immediatamente riconoscibile.