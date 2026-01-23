La Top 7 della Settimana (#4 | 2026)

7. Megadeath – Megadeath

I pionieri del trash metal danno l’addio all’industria musicale con un ultimo lavoro, il loro self-titled.

Una summa della loro carriera insomma proposta in questo “Megadeath” che evidenzia ulteriormente l’importanza storica della band e che vanta brani formalmente già collaudati che accompagnano il loro inchino finale. Alla fine dell’album c’è anche una bonus track, un regalo della band che si cimenta in “Ride The Lighting” dei Metallica.

6. James Blake – Death of Love

Il nuovo brano di James Blake che anticipa l’album “Trying Times” in uscita il 13 marzo è intimo e minimale. Tre minuti e mezzo di atmosfere sospese e oscure che viaggiano tra l’alternative R&B e l’Alt Pop in un brano che fa ben sperare per il primo album dell’artista pubblicato dall’etichetta Good Boy Records.

5. Arctic Monkeys – Opening Night

Il 6 marzo uscirà HELP(2), album prodotto dall’etichetta War Child Record, e che vedrà impegnato nella sua realizzazione un dispiegamento di artisti internazionali, tra i più influenti e interessanti del periodo.

Il cast di HELP(2) vanterà nomi del calibro di Black Country,New Road, King Krule, Pulp, Cameron Winter, Big Thief, Fontaines D.C e Sampha, passando per band storiche come i Pulp e i Depeche Mode.

Il primo singolo estratto dall’album, che si impegnerà nel fornire aiuti umanitari e un concreto sostegno economico ai bambini che vivono in contesti di guerra, porta il nome degli Artick Monkeys, che con “Opening Night” presentano un brano prevedibile ma tutto sommato ben riuscito, che supera di gran lunga le ultime uscite della band.

4. Jessie Ware – I Could Get Use To This

Un brano un po’ alla Magdalena Bay l’ultima uscita di Jessie Ware, che si destreggia tra dance pop e boogie nel tentativo di creare un brano fresco, orecchiabile e che esplori nuovi universi sonori. Con personalità e con una produzione di alto livello la cantante britannica torna con una traccia teatrale e rigogliosa a tre anni di distanza dal suo ultimo album.

3. Harry Styles – Aperture

Il primo singolo estratto dal prossimo album di Harry Styles “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo, è audace, delicato e promettente. L’ex-frontman degli One Direction si lascia alle spalle il passato da popstar e firma un brano prog-house con sfumature di synth-pop, solido nella costruzione, che si prende i suoi tempi per mostrare al mondo ciò che Harry Styles è determinato a dimostrare.

2. IDK – e.t.d.s. A Mixtape

Il nuovo mixtape del rapper naturalizzato statunitense IDK è creativo e tagliente; tra le barre si percepisce davvero tanta voglia di mettersi in gioco, di sperimentare ma con un’attenzione e una maturità che non lo rendono acerbo. ll tutto suona raffinato, irriverente e introspettivo, ogni brano è screziato e contribuisce a creare uno dei più interessanti lavori dell’artista.

1. The Scyte – LIT EFFECT

Il rapper americano Denzel Curry, torna dopo due anni dal suo ultimo “KING OF THE MISCHIEVOUS SOUTH” ma in delle nuove vesti. Il supergruppo ” Scythe “che vedrà la collaborazione con ASAP Ferg, Bktherula, TiaCorine e Key Nyata, uscirà il 6 Marzo con l’album: “Strictly 4 the Scythe”. Il primo singolo “LIT EFFECT” è un chiassoso brano hip hop che cita gli anni novanta nel sound e nella copertina con punte di trap e hardcore hip hop.