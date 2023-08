La Top 7 della Settimana (#34, 2023)

7. Iggy Pop nel video di “Sport of Form” dei The Armed

The Armed hanno pubblicato un nuovo album ‘Perfect Saviors” e per questo nuovo capitolo hanno chiamato Iggy a fare un cameo nel loro nuovo video.

6. Il nuovo album di Buck Meek, il chitarrista dei Big Thief

Buck Meek, cantautore originario dell’Texas e chitarrista dei Big Thief, ha firmato per la 4AD e il suo nuovo album, “Haunted Mountain”, è uscito il 25 agosto su 4AD.

Dopo l’album del 2021, “Two Saviors”, “Haunted Mountain” segna il terzo album solista di Meek e il primo per la 4AD, una casa discografica importante.

5. I Be Your Own Pet, veterani della scena punk di Nashville

I Be Your Own Pet fanno parte della scena punk di Nashville (come gli Sn​õ​õ​per di cui abbiamo parlato ieri nel T4ATF!, e infatti entrambi escono su Third Man Records) ma sono più “puliti”, più power-rock. In ogni caso, lasciatevi coinvolgere: “Mommy” è il loro nuovo album ed è il primo materiale registrato dal gruppo in quasi quindici anni dopo l’uscita del loro secondo album in studio, “Get Awkward” e il successivo scioglimento nel 2008.

Mommy by Be Your Own Pet

4. “The Window” è il nuovo album dei Ratboys

I Ratboys registrano e pubblicano musica da oltre dieci anni, ma il loro ultimo album, “The Window” (Topshelf Records, agosto 2023), segna una serie di novità per la band. Per cominciare, è stata la prima volta che hanno viaggiato fuori dalla loro base di Chicago per registrare un album, recandosi a Seattle per lavorare con il produttore Chris Walla per tre settimane. È stata anche la prima volta che hanno scritto un album in maniera condivisa dall’inizio alla fine, avendo aggiunto negli ultimi anni i membri a tempo pieno Sean Neumann al basso e Marcus Nuccio alla batteria. Rock allegro e da sorriso.

<a href=”https://ratboys.bandcamp.com/album/the-window”>The Window by Ratboys</a> .

3. Un album che torna dal passato: Danger Mouse e Jemini

Un album che torna dal passato: Danger Mouse e Jemini the Gifted One hanno pubblicato il loro secondo album collaborativo, “Born Again”. Registrato tra il 2003 e il 2004, il disco è uscito su Lex Records. Nel 2003, Danger Mouse e Jemini lavorarono sul loro primo full-length insieme, “Ghetto Pop Life” e poi tornarono immediatamente in studio per elaborare nuovo materiale, e le sessioni di registrazione sarebbero culminate in “Born Again” meno di un anno dopo. Ma l’LP è stato accantonato a tempo indeterminato, per cui quasi 20 anni dopo è la prima volta che si potranno ascoltare queste canzoni.

2. Il ritorno di Blank Banshee

Blank Banshee, è un artista, musicista e produttore canadese noto come un “pioniere della vaporwave”. Questa settimana ha pubblicato il suo nuovo “4AD” (da non confondere con la casa discografica) che è un piacere per le orecchie (se piace il genere). Blank Banshee ha anche annunciato una data in Italia il 27 novembre ad Arca a Milano. Biglietti disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.

<a href=”https://blankbanshee.bandcamp.com/album/4d”>4D by Blank Banshee&

1. Toro Y Moi è diventato confidenziale

Nel nuovo EP “Sandhills” Toro Y Moi ha preso una chitarra acustica, uno slide, un banjo e il risultato è un classico americana, tra gli Wilco e Sam Beam. Ci riposiamo ascoltandolo, in santa pace.

Sandhills by Toro y Moi

(Paolo Bardelli)